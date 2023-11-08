Жительница Нижнего Тагила стала заслуженным работником культуры РФ

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Награду тагильчанке вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Звание послужило оценкой 40-летнего труда Альфии по сохранению и приумножению культурного достояния области, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
В числе профессиональных достижений тагильчанки — выставочные проекты по истории прошлого века и художественных промыслов Урала. В течении многих лет она занимается тем, что возвращает имена забытых российских художников и популяризирует их. Так, например, в старых фондах музея она обнаружила работы Митрофана Берингова и утраченную картину Павла Сурикова «Детский праздник». В 2020 году проекты представили на выставке «Русский Авангард».
В 2022 году под редакцией Альфии Фахретденовой вышло издание «Нижний Тагил в масштабных проектах страны». Также она является автором более десятка книг, организатором «Худояровских чтений», создателем концепции экспозиции «Лисьегорская башня» и других проектов. На данный момент она трудится над разработкой части разделов для Единого многофункционального музейного центра.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил Альфию с почетным званием.
Напомним, в текущем году в Нижнем Тагиле шесть человек получили звание почетного ветерана города. Особым статусом отметили заслуги Александра Волоха, Валентины Красных, Сергея Кузнецова, Александра Смирнова, Александра Шибаева и Валерия Алиева. О каждом из соискателей можно узнать здесь.