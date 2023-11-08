Жительница Нижнего Тагила стала заслуженным работником культуры РФ

В числе профессиональных достижений тагильчанки — выставочные проекты по истории прошлого века и художественных промыслов Урала. В течении многих лет она занимается тем, что возвращает имена забытых российских художников и популяризирует их. Так, например, в старых фондах музея она обнаружила работы Митрофана Берингова и утраченную картину Павла Сурикова «Детский праздник». В 2020 году проекты представили на выставке «Русский Авангард».