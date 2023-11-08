tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» получила жительница Нижнего Тагила

Жительница Нижнего Тагила стала заслуженным работником культуры РФ

8 ноября 2023, 03:36
Фото: 1MI

Звание «Заслуженный работник культуры РФ» получила жительница Нижнего Тагила

Жительница Нижнего Тагила была удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ». Это руководитель научно-методического центра «Нижнетагильского музея-заповедника „Горнозаводской Урал“ Альфия Фахретденова.

Награду тагильчанке вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Звание послужило оценкой 40-летнего труда Альфии по сохранению и приумножению культурного достояния области, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

В числе профессиональных достижений тагильчанки — выставочные проекты по истории прошлого века и художественных промыслов Урала. В течении многих лет она занимается тем, что возвращает имена забытых российских художников и популяризирует их. Так, например, в старых фондах музея она обнаружила работы Митрофана Берингова и утраченную картину Павла Сурикова «Детский праздник». В 2020 году проекты представили на выставке «Русский Авангард».

В 2022 году под редакцией Альфии Фахретденовой вышло издание «Нижний Тагил в масштабных проектах страны». Также она является автором более десятка книг, организатором «Худояровских чтений», создателем концепции экспозиции «Лисьегорская башня» и других проектов. На данный момент она трудится над разработкой части разделов для Единого многофункционального музейного центра.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил Альфию с почетным званием.

Напомним, в текущем году в Нижнем Тагиле шесть человек получили звание почетного ветерана города. Особым статусом отметили заслуги Александра Волоха, Валентины Красных, Сергея Кузнецова, Александра Смирнова, Александра Шибаева и Валерия Алиева. О каждом из соискателей можно узнать здесь.

#Культура#Нижний Тагил#Награждение#Работник#Звание#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Студенческий кампус и медкластер: что появится в Нижнем Тагиле в ближайшие пять лет
Вчера, 14:17
Итоги недели в Нижнем Тагиле: невидящие надзорники и несеверное сияние
Вчера, 07:34
Вырубать старые и сажать новые. В программу озеленения Тагила войдет замена деревьев
Вчера, 13:45
Лучших воркаутеров Свердловской области выберут на баттлах в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:08
Участник СВО из Нижнего Тагила награжден медалью Суворова
6 ноября, 17:07
Школа на 1200 мест появится в микрорайоне «Александровский-1» в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:50