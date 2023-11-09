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25-летний мужчина в Свердловской области ушел из дома и бесследно пропал

25-летний мужчина разыскивается в Свердловской области. Он ушел из дома и не вернулся

9 ноября 2023, 05:46
Фото: 1MI

25-летний мужчина в Свердловской области ушел из дома и бесследно пропал

25-летний Владимир Попов пропал в Асбестовском ГО Свердловской области. О его местонахождении ничего неизвестно с 7 ноября.

Мужчина проживает в СНТ «Научный сотрудник» Асбестовского ГО. 7 ноября он вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Среди примет мужчины — рост 183 сантиметра, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. Его телосложение нормальное. Во что мужчина был одет в день пропажи — неизвестно.

Напомним, 3 октября в Екатеринбурге бесследно исчезла 84-летняя пенсионерка. Отмечается, что она нуждается в медпомощи.

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