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Глава СК поручил отчитаться о проверке после мучений свердловского подростка

Бастрыкин поручил отчитаться о деле об издевательствах в свердловском лагере

9 ноября 2023, 08:04
Фото: 1MI

Глава СК поручил отчитаться о проверке после мучений свердловского подростка

Глава СУ СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом о противоправных действиях в отношении подростка в Свердловской области. Он поручил представить доклад о ходе проверки.

Ранее сообщалось, что ребенка обижали в одном из детских оздоровительных учреждений региона, которое находится в Артемовском районе. Известно, что в отношении тинейджера совершались противоправные действия со стороны его ровесников и работников лагеря.

СУ СК проводит проверку и выясняет все обстоятельства ЧП. Доклад должен будет предоставить и. о. главы СУ СК России по региону Анатолию Надбитову.

Напомним, что мальчик заявлял об издевательствах в лагере в санатории «Талый ключ» в период с 28 октября по 3 ноября 2023 года. Мальчик сказал, что его избивали, заставляли отжиматься, несмотря на травму кисти.

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