Бастрыкин поручил отчитаться о деле об издевательствах в свердловском лагере

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:06
Ранее сообщалось, что ребенка обижали в одном из детских оздоровительных учреждений региона, которое находится в Артемовском районе. Известно, что в отношении тинейджера совершались противоправные действия со стороны его ровесников и работников лагеря.
СУ СК проводит проверку и выясняет все обстоятельства ЧП. Доклад должен будет предоставить и. о. главы СУ СК России по региону Анатолию Надбитову.
Напомним, что мальчик заявлял об издевательствах в лагере в санатории «Талый ключ» в период с 28 октября по 3 ноября 2023 года. Мальчик сказал, что его избивали, заставляли отжиматься, несмотря на травму кисти.