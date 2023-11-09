Более 200 автомобилей забрали сотрудники ГИБДД у водителей Свердловской области

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
При этом, 5,5 тысячи нарушений связаны с неправильным обгоном, маневрированием, несоблюдением сигналов светофоров и непропуском пешеходов. Рейд проводится с 3 по 6 ноября.
За четыре дня инспекторы задержали 109 пьяных водителей. При этом 20 человек управляли авто в нетрезвом состоянии повторно, сообщили в ГИБДД по Свердловской области. Еще 118 водителей ездили без прав или были лишены их ранее.
Напомним, в Нижнем Тагиле в дни выходных тоже проводился рейд. Он велся скрыто. Работали сотрудники ГИБДД не только на территории города, но и в близлежащих населенных пунктах.