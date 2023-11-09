Больше половины жителей Нижнего Тагила работают дома в выходные и праздники

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Заниматься рабочими делами вне графика порой приходится инженерам, дизайнерам и главным бухгалтерам. 28% тагильчан часто берут на дом работу, 35% работают дома иногда.
У 32% нет необходимости работать внеурочно, а 5% респондентов предпочитают работать только в установленном графике, а после заниматься исключительно своей жизнью. Об этом сообщает сервис SuperJob.
Нередко работать в формате home office в выходные и праздники приходится горожанам, месячный доход которых от 80 тысяч рублей. Секретари, сисадмины и IT-специалисты в нерабочие дни принципиально отказываются работать.
Напомним, 90% опрошенных жителей Екатеринбурга вынуждены работать на нелюбимой работе.