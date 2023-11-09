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63% жителей Нижнего Тагила берут работу на дом в праздники и выходные

Больше половины жителей Нижнего Тагила работают дома в выходные и праздники

9 ноября 2023, 11:38
Фото: Midjourney

63% жителей Нижнего Тагила берут работу на дом в праздники и выходные

В Нижнем Тагиле 63% населения предпочитают брать работу на дом в праздничные и выходные дни.

Заниматься рабочими делами вне графика порой приходится инженерам, дизайнерам и главным бухгалтерам. 28% тагильчан часто берут на дом работу, 35% работают дома иногда.

У 32% нет необходимости работать внеурочно, а 5% респондентов предпочитают работать только в установленном графике, а после заниматься исключительно своей жизнью. Об этом сообщает сервис SuperJob.

Нередко работать в формате home office в выходные и праздники приходится горожанам, месячный доход которых от 80 тысяч рублей. Секретари, сисадмины и IT-специалисты в нерабочие дни принципиально отказываются работать.

Напомним, 90% опрошенных жителей Екатеринбурга вынуждены работать на нелюбимой работе.

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#Экономика#Нижний Тагил#Работа#Статистика#Выходные#Праздники#Опрос#Офис#Рабочее время#Елизавета Зиборова#Инженеры#Дизайнеры
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