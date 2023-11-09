Для жителей Екатеринбурга установят 18 зарядных станций для электромобилей. Список

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
У жителей города есть интерес к электромобилям, однако в Екатеринбурге еще не очень развита инфраструктура и горожанам пока трудно быстро заряжать свой транспорт.
Сейчас в уральской столице существует примерно полтора десятка таких станций, рассказал мэр города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.
Напомним, в июле 2023 года стало известно, что в Свердловской области планируют построить сеть станций, которые позволят заряжать электромобили. Такой проект решили реализовать для обеспечения жителей региона современными технологиями.