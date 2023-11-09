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Published Сегодня, 16:50

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Updated Сегодня, 16:50

18 зарядных станций для электромобилей появятся в Екатеринбурге

Для жителей Екатеринбурга установят 18 зарядных станций для электромобилей. Список

9 ноября 2023, 16:50
Фото: 1MI

18 зарядных станций для электромобилей появятся в Екатеринбурге

Во всех районах Екатеринбурга появятся 18 станций для зарядки электромобилей до конца 2023 года.

У жителей города есть интерес к электромобилям, однако в Екатеринбурге еще не очень развита инфраструктура и горожанам пока трудно быстро заряжать свой транспорт.

Сейчас в уральской столице существует примерно полтора десятка таких станций, рассказал мэр города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Напомним, в июле 2023 года стало известно, что в Свердловской области планируют построить сеть станций, которые позволят заряжать электромобили. Такой проект решили реализовать для обеспечения жителей региона современными технологиями.

Сеть зарядных станций для электрокаров появится в Свердловской области
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#Транспорт#Техника#Технологии#Оборудование#Инфраструктура#Электрокар#Новые технологии#Екатеринбург#Елизавета Зиборова
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