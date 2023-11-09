Доля льготной ипотеки в Свердловской области достигла 58%

За 9 месяцев 2023 года по программе «Господдержка» Сбербанк выдал свердловчанам 33 млрд рублей — в 2,2 раза больше по сравнению с тем же периодом 2022 года. По «Семейной ипотеке» объемы кредитования выросли в 3,5 раза и достигли 32 млрд рублей. По программе «Ипотека для IT» с начала этого года Сбербанк выдал 4,2 млрд рублей жилищных кредитов.