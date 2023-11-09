Доля льготной ипотеки в Свердловской области достигла 58%

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Эксперты Сбербанка проанализировали спрос на льготную ипотеку в Свердловской области за 9 месяцев 2023 года и выяснили, какие ипотечные программы с господдержкой пользовались наибольшей популярностью у уральцев. Так, с начала года доля льготной ипотеки в общем объеме жилищных кредитов в Свердловской области достигла 58%, в январе–сентябре прошлого года ее доля составила 45%.
За 9 месяцев 2023 года по программе «Господдержка» Сбербанк выдал свердловчанам 33 млрд рублей — в 2,2 раза больше по сравнению с тем же периодом 2022 года. По «Семейной ипотеке» объемы кредитования выросли в 3,5 раза и достигли 32 млрд рублей. По программе «Ипотека для IT» с начала этого года Сбербанк выдал 4,2 млрд рублей жилищных кредитов.
В целом за 9 месяцев 2023 года Сбербанк в Свердловской области выдал 118,3 млрд рублей жилищных кредитов. При этом свердловчане все больше проявляют интерес к новостройкам. Если за 9 месяцев 2022 года доля первичного жилья в общем объеме выданных жилищных кредитов составляла 38,8%, то по итогам аналогичного периода 2023 года — уже 42,6%.
Основным драйвером роста жилищного кредитования является льготная ипотека. Рост доли льготных программ в общем объеме выданной ипотеки связан с тем, что Правительство продлило срок действия программ до 1 июля 2024 года. Кроме того, «Семейная ипотека» стала доступна и для семей с двумя детьми, а по ИТ-ипотеке был расширен возрастной диапазон, чтобы сделать ее доступнее для большего числа заемщиков, — отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.
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