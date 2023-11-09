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Житель Екатеринбурга отсудил 120 тысяч с дорожников за яму

Дорожники заплатят 120 тысяч жителю Екатеринбурга за повреждения машины

9 ноября 2023, 07:08
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга отсудил 120 тысяч с дорожников за яму

В Екатеринбурге мужчина взыскал 120 тысяч рублей за ущерб автомобилю Mazda-6. Он ехал по городу и провалился двумя колесами в дорожную яму.

Известно, что в апреле 2022 года Дмитрий ехал по улице Патриса Лулумбы в Екатеринбурге со скоростью 30 км/ч. Он въехал в дорожную яму и повредил два колеса, сообщает Свердловский облсуд.

Машину пришлось ремонтировать за более чем 133 тысячи рублей. После Дмитрий обратился в суд с требование взыскать с ответственных за состояние дороги эти деньги.

Суд назначил экспертизу, которая оценила ремонтные работы в 120 тысяч рублей. Также суд постановил, что Дмитрию следовало ехать с меньшей скоростью.

В связи с этим вина была распределена так: 80% — МБУ «Чкаловское ДЭУ», а 20% — это вина самого водителя.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования истца и взыскал с МБУ «Чкаловское ДЭУ» ущерб 96 тысяч рублей, а также расходы на судебное делопроизводство.

Ответчик пытался обжаловать решение, но судебная коллегия решила, что дорожная служба не проследила за состоянием дороги и не предупредила водителей о возможных препятствиях.

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#Происшествия#Автомобиль#Ремонт#Ущерб#Скорость#Екатеринбург#Дорожная яма#Дарья Сорокина
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