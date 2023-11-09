Дорожники заплатят 120 тысяч жителю Екатеринбурга за повреждения машины

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Известно, что в апреле 2022 года Дмитрий ехал по улице Патриса Лулумбы в Екатеринбурге со скоростью 30 км/ч. Он въехал в дорожную яму и повредил два колеса, сообщает Свердловский облсуд.
Машину пришлось ремонтировать за более чем 133 тысячи рублей. После Дмитрий обратился в суд с требование взыскать с ответственных за состояние дороги эти деньги.
Суд назначил экспертизу, которая оценила ремонтные работы в 120 тысяч рублей. Также суд постановил, что Дмитрию следовало ехать с меньшей скоростью.
В связи с этим вина была распределена так: 80% — МБУ «Чкаловское ДЭУ», а 20% — это вина самого водителя.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования истца и взыскал с МБУ «Чкаловское ДЭУ» ущерб 96 тысяч рублей, а также расходы на судебное делопроизводство.
Ответчик пытался обжаловать решение, но судебная коллегия решила, что дорожная служба не проследила за состоянием дороги и не предупредила водителей о возможных препятствиях.