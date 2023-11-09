Драгдилеры объявили охоту на детей в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В данном случае речь идет о тех, кто заподозрен в краже наркотиков. За поимку детей объявлена награда от 30 до 100 тысяч рублей, пишет 66.ру.
Самый младший ребенок проживает в Первоуральске. Ему 15 лет. Еще двое 16-летних курьеров проживают в Екатеринбурге. Также список содержит двух девушек — одна из Полевского, а вторая из Сухого Лога.
При этом «наказание» провинившихся желающие должны фиксировать на видео.
Напомним, в конце сентября в Каменске-Уральском коллектор избил девушку и заставил извиняться на коленях. За это ему обещали 10 тысяч рублей.