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Published Сегодня, 09:56

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Updated Сегодня, 09:58

Охота объявлена на пятерых детей в Свердловской области

Драгдилеры объявили охоту на детей в Свердловской области

9 ноября 2023, 09:56
Фото: 1MI

Охота объявлена на пятерых детей в Свердловской области

Драгдилеры объявили охоту на пятерых подростков в Свердловской области. Информация опубликована в одном из Telegram-каналов, связанных с одной из наркогруппировок Урала.

В данном случае речь идет о тех, кто заподозрен в краже наркотиков. За поимку детей объявлена награда от 30 до 100 тысяч рублей, пишет 66.ру.

Самый младший ребенок проживает в Первоуральске. Ему 15 лет. Еще двое 16-летних курьеров проживают в Екатеринбурге. Также список содержит двух девушек — одна из Полевского, а вторая из Сухого Лога.

При этом «наказание» провинившихся желающие должны фиксировать на видео.

Напомним, в конце сентября в Каменске-Уральском коллектор избил девушку и заставил извиняться на коленях. За это ему обещали 10 тысяч рублей.

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#Происшествия#Дети#Свердловская область#Поиск#Розыск#Наркотики#ЧП#18+#Ирина Кирилова#Инцидент
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