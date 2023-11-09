tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Известный педагог-дирижер внезапно умер в Екатеринбурге

Известный педагог-дирижер Денис Лонговой внезапно умер в Екатеринбурге

9 ноября 2023, 05:00
Фото: Духовое общество имени Валерия Халилова

Известный педагог-дирижер внезапно умер в Екатеринбурге

В Екатеринбурге внезапно скончался инзестный дирижер и педагог, руководитель Образцового детского духового оркестра «Созвездие» Детской музыкальной школы № 6 Денис Лонговой. Ему было 36 лет. Об этом сообщили в Духовом обществе имени Валерия Халилова.

Коллеги отзываются о нем, как о высочайшем профессионале нового поколения. Он принимал участие в мероприятиях Ассоциации.

Словом и делом служил на благо развития духового искусства в своем регионе и в стране. Его мастерство и талант будет жить в творчестве его учеников, — сообщили в обществе.

Ассоциация духовых оркестров и исполнителей принесла свои соболезнования родным, близким, ученикам и коллегам Дениса.

Напомним, в конце октября в Екатеринбурге скончался известный шеф-повар Максим Абсабиров. У него был аппендицит. Он попал в болбницу еще 30 августа, но обратно не вышел.

Экс-руководитель ОБЭП полиции скончалась в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Руководитель ЦК «Эльмаш» Анатолий Бахарев скончался в ЕкатеринбургеСкончался игрок ФК «Уралец» из Нижнего Тагила. Он попал в ДТП в октябреСкончался почетный педагог Нижнего Тагила Валерий Власов
#Происшествия#Смерть#Учитель#Педагог#Дирижер#18+#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Жительница Нижнего Тагила поделилась воспоминаниями о съемках фильма «Ненастье»
Вчера, 14:42
Студенческий кампус и медкластер: что появится в Нижнем Тагиле в ближайшие пять лет
7 ноября, 14:17
Жительница Нижнего Тагила стала заслуженным работником культуры РФ
Вчера, 03:36
Девять школьников Свердловской области стали миллионерами
Вчера, 15:28
«Новый вид фольклора»: житель Екатеринбурга привез 200 шевронов с СВО
Вчера, 15:00
Миллиардная выручка в Европу, выбросы в Тагил: УХП зарабатывает на здоровье тагильчан
Вчера, 06:00