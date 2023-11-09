Известный педагог-дирижер Денис Лонговой внезапно умер в Екатеринбурге

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Коллеги отзываются о нем, как о высочайшем профессионале нового поколения. Он принимал участие в мероприятиях Ассоциации.
Словом и делом служил на благо развития духового искусства в своем регионе и в стране. Его мастерство и талант будет жить в творчестве его учеников, — сообщили в обществе.
Ассоциация духовых оркестров и исполнителей принесла свои соболезнования родным, близким, ученикам и коллегам Дениса.
Напомним, в конце октября в Екатеринбурге скончался известный шеф-повар Максим Абсабиров. У него был аппендицит. Он попал в болбницу еще 30 августа, но обратно не вышел.