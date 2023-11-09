«Красный крест» в Нижнем Тагиле до 10 ноября принимает вещи для бойцов СВО

Читательница TagilCity.ru рассказала, что в школе №5 Тагилстроевского района, где учится ее ребенок, в школьном чате появилось объявление о приеме гуманитарной помощи участникам СВО. Как пояснили в чате, общественники попросили посодействовать при сборе вещей. Отделение «Красного креста» в Нижнем Тагиле в рамках этой акции принимает посылки в школе до 10 ноября.