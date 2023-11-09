«Красный крест» в Нижнем Тагиле до 10 ноября принимает вещи для бойцов СВО

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Читательница TagilCity.ru рассказала, что в школе №5 Тагилстроевского района, где учится ее ребенок, в школьном чате появилось объявление о приеме гуманитарной помощи участникам СВО. Как пояснили в чате, общественники попросили посодействовать при сборе вещей. Отделение «Красного креста» в Нижнем Тагиле в рамках этой акции принимает посылки в школе до 10 ноября.
Нужны одеяла байковые, простыни, наволочки — чистые, постиранные, поглаженные, без пятен. Костыли, если у кого-то есть вдруг, — обращаются организаторы акции.
В «Красном кресте» отметили, что помимо этих вещей принимаются и другие предметы, которые входят в перечень — средства гигиены, медикаменты, витамины, продукты, одежда, рюкзаки, батарейки и многое другое.