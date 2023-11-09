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Тагильчане участвуют в акции по сбору вещей для бойцов СВО

«Красный крест» в Нижнем Тагиле до 10 ноября принимает вещи для бойцов СВО

9 ноября 2023, 08:59
Фото: 1MI

Тагильчане участвуют в акции по сбору вещей для бойцов СВО

Местное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» проводит акцию по сбору вещей для военнослужащих в зоне СВО. К акции подключаются школы Нижнего Тагила.

Читательница TagilCity.ru рассказала, что в школе №5 Тагилстроевского района, где учится ее ребенок, в школьном чате появилось объявление о приеме гуманитарной помощи участникам СВО. Как пояснили в чате, общественники попросили посодействовать при сборе вещей. Отделение «Красного креста» в Нижнем Тагиле в рамках этой акции принимает посылки в школе до 10 ноября.

Нужны одеяла байковые, простыни, наволочки — чистые, постиранные, поглаженные, без пятен. Костыли, если у кого-то есть вдруг, — обращаются организаторы акции.

В «Красном кресте» отметили, что помимо этих вещей принимаются и другие предметы, которые входят в перечень — средства гигиены, медикаменты, витамины, продукты, одежда, рюкзаки, батарейки и многое другое.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Операция на Украине#Свердловская область#Помощь#Школа#Красный Крест#Гуманитарная помощь#Юлия Степанова#Тагил#СВО
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