Квартирник, поход и мастер-классы: чем заняться в выходные в Нижнем Тагиле

Супер-хиты Андрея Губина, Леонида Агутина, группы «Мираж» и других исполнителей прозвучат на квартирнике в театральной студии «Зазеркалье» во Дворце культуры имени И. В. Окунева. Гости могут прийти в нарядах в стиле 90-х, а также принести с собой сладости для чаепития. Дискотека пройдет 11 ноября в 17:00.