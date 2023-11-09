tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:47

Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 18:14

Updated Сегодня, 18:14

Квартирник, поход и мастер-классы: чем заняться в выходные в Нижнем Тагиле

Квартирник, поход и мастер-классы: чем заняться в выходные в Нижнем Тагиле

9 ноября 2023, 17:47
Фото: 1MI
TagilCity.ru возобновляет культобзор! Мы уже подготовили для вас подборку ярких событий на предстоящие выходные. Надеемся, вы найдете себе событие по душе и замечательно проведете время.

Квартирник «Дискотека 90-х» 16+

Супер-хиты Андрея Губина, Леонида Агутина, группы «Мираж» и других исполнителей прозвучат на квартирнике в театральной студии «Зазеркалье» во Дворце культуры имени И. В. Окунева. Гости могут прийти в нарядах в стиле 90-х, а также принести с собой сладости для чаепития. Дискотека пройдет 11 ноября в 17:00.

Фото: 1MI

Театральные события

Нижнетагильский театр кукол 11 ноября покажут представление «Алладин и волшебные светильник» 5+, а 12 ноября юные зрители увидят «Гуси-лебеди» 3+. В Нижнетагильском драмтеатре для детей 12 ноября в 12:00 показывают «Кошкин дом» 0+.

Для взрослого зрителя в Драматическом театре 10 ноября пройдет спектакль «Ханума» 12+, 11 ноября — «Безымянная звезда» 12+, 12 ноября — «Ох, уж эта Анна» 16+.

Фото: 1MI

Каверы в гастропабе 21+

11 ноября в 22:00 любители концертов смогут послушать кавер-группу Eventi, которая исполнит хиты, проверенные временем. Женский вокал и качественная живая музыка на музыкальных инструментах. Танцы только приветствуются. Гостей ждут в гастропабе «Ленинград».

Фото: 1MI

Мастер-класс «Лоскуток к лоскутку»

Мастерица Ольга Бастрикова, автор выставки «От сарафана к парочке, от кафтана к сюртуку» научит тагильчан шить по бумажным шаблонам. По итогам мастер-класса каждый создаст текстильный блок «Бабушкин сад», который станет основой для большой рукодельной домашней работы. Уютное мероприятие пройдет 11 ноября в 15:00 в выставочных залах по Ленина, 1.

Фото: 1MI

Пеших поход на гору Медведь-камень

Любители туристических прогулок могут отправится в 15-километровый пеший поход на гору Медведь-камень. Организатором похода является клуб туристов «Азимут». Электричка для желающих отправляется от ж/д вокзала в 9:25 часов, сбор у касс за 15 минут до отправления, 12 ноября.

Участников похода просят одеться по погоде и взять с собой перекусы. Прогулка завершится примерно в 18:30.

Фото: 1MI

«Сад в миниатюре»

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 12 ноября пройдет увлекательный мастер-класс по созданию миниатюрного сада. Участники познакомятся с флорариумами — мини-экосистемами, а также смогут сами создать кусочек леса в стеклянном сосуде. Также тагильчане узнаю о том, какие растения любят такие «садики» и как за ними ухаживать.

Мастер-классы в Нижнем ТагилеМастер-классы в Нижнем Тагиле
Мастер-классы в Нижнем Тагиле
Фото: Музей ИЗО

«Инженеры творят будущее» 6+

В Нижнетагильском музее ИЗО 11 ноября откроется выставка, посвященная инженерным специальностям. Как сообщают в учреждении, она проходит в рамках городской краеведческой игры «Я — тагильчанин».

Посетители смогут узнать об изобретениях, которые изменили ход истории: повиляли на производство в любой из сфер жизни, в частности, на медицину. Выставка собрала работы художников, которые отразили этот вклад в науку, выразили инженерную мысль.

Фото: 1MI

Для любителей народной культуры. Лекция про литье

Ценители народных традиций смогут узнать о наследии уральских мастеров-литейщиков конца XVIII — начала ХХ века на лекции научного сотрудника музея-заповедника Марины Юрьевой. Мероприятие пройдет 11 ноября в 14:00 в музее истории подносного промысла «Дом Худояровых».

Посетители увидят образцы меднолитой пластики из коллекции тагильского музея, а также смогут представить свои экземпляры.

Дом Худояровых в Нижнем ТагилеДом Худояровых в Нижнем Тагиле
Дом Худояровых в Нижнем Тагиле
Фото: Юлия Степанова / tagilcity.ru
#Культура#Культобзор#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Юлия Степанова#Спецпроекты
Подпишитесь
«Слабоумие или отвага»: рыбаки в Горноуральском под Тагилом массово выходят на лед
Сегодня, 12:17
В Екатеринбург на вертолете в тяжелом состоянии доставлена жена председателя думы
Сегодня, 08:57
«Красный крест» в Нижнем Тагиле до 10 ноября принимает вещи для бойцов СВО
Сегодня, 08:59
Водителям в Нижнем Тагиле запретили парковаться на улице Фрунзе
Сегодня, 12:39
Снег с дождем ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные
Сегодня, 12:41
Миллиардная выручка в Европу, выбросы в Тагил: УХП зарабатывает на здоровье тагильчан
Вчера, 06:00