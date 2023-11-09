Квартирник, поход и мастер-классы: чем заняться в выходные в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 18:14
Updated Сегодня, 18:14
Супер-хиты Андрея Губина, Леонида Агутина, группы «Мираж» и других исполнителей прозвучат на квартирнике в театральной студии «Зазеркалье» во Дворце культуры имени И. В. Окунева. Гости могут прийти в нарядах в стиле 90-х, а также принести с собой сладости для чаепития. Дискотека пройдет 11 ноября в 17:00.
Нижнетагильский театр кукол 11 ноября покажут представление «Алладин и волшебные светильник» 5+, а 12 ноября юные зрители увидят «Гуси-лебеди» 3+. В Нижнетагильском драмтеатре для детей 12 ноября в 12:00 показывают «Кошкин дом» 0+.
Для взрослого зрителя в Драматическом театре 10 ноября пройдет спектакль «Ханума» 12+, 11 ноября — «Безымянная звезда» 12+, 12 ноября — «Ох, уж эта Анна» 16+.
11 ноября в 22:00 любители концертов смогут послушать кавер-группу Eventi, которая исполнит хиты, проверенные временем. Женский вокал и качественная живая музыка на музыкальных инструментах. Танцы только приветствуются. Гостей ждут в гастропабе «Ленинград».
Мастерица Ольга Бастрикова, автор выставки «От сарафана к парочке, от кафтана к сюртуку» научит тагильчан шить по бумажным шаблонам. По итогам мастер-класса каждый создаст текстильный блок «Бабушкин сад», который станет основой для большой рукодельной домашней работы. Уютное мероприятие пройдет 11 ноября в 15:00 в выставочных залах по Ленина, 1.
Любители туристических прогулок могут отправится в 15-километровый пеший поход на гору Медведь-камень. Организатором похода является клуб туристов «Азимут». Электричка для желающих отправляется от ж/д вокзала в 9:25 часов, сбор у касс за 15 минут до отправления, 12 ноября.
Участников похода просят одеться по погоде и взять с собой перекусы. Прогулка завершится примерно в 18:30.
В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 12 ноября пройдет увлекательный мастер-класс по созданию миниатюрного сада. Участники познакомятся с флорариумами — мини-экосистемами, а также смогут сами создать кусочек леса в стеклянном сосуде. Также тагильчане узнаю о том, какие растения любят такие «садики» и как за ними ухаживать.
В Нижнетагильском музее ИЗО 11 ноября откроется выставка, посвященная инженерным специальностям. Как сообщают в учреждении, она проходит в рамках городской краеведческой игры «Я — тагильчанин».
Посетители смогут узнать об изобретениях, которые изменили ход истории: повиляли на производство в любой из сфер жизни, в частности, на медицину. Выставка собрала работы художников, которые отразили этот вклад в науку, выразили инженерную мысль.
Ценители народных традиций смогут узнать о наследии уральских мастеров-литейщиков конца XVIII — начала ХХ века на лекции научного сотрудника музея-заповедника Марины Юрьевой. Мероприятие пройдет 11 ноября в 14:00 в музее истории подносного промысла «Дом Худояровых».
Посетители увидят образцы меднолитой пластики из коллекции тагильского музея, а также смогут представить свои экземпляры.