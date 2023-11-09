Мама онкобольной девочки из Невьянска рассказала о встрече с Путиным

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Накануне 8-летнюю девочку Еву в больнице посетил Владимир Путин. 10 ноября ребенку сделают важную операцию. Мама Евы Евгения рассказала «КП-Екатеринбург» подробности.
Она отметила, что визита президента они не ожидали. Поэтому ребенок застеснялся. Когда Ева получила от него подарок, то повеселела. В целом, визит отвлек семью о мыслях об операции.
Евгения рассказала, что в больнице хорошие условия, врачи обеспечивают девочке должный уход. Поэтому у президента Ева не стала ничего просить. Рак у Евы диагностировали после жалоб ребенка на боли в ухе. Сперва медики ставили диагноз отит.
В Невьянске Евгения работает учителем математики. Вместе с супругом они воспитывают троих детей.
Напомним, что Владимир Путин подарил Еве куклу. В клинике им заранее сообщили, что приедет президент, однако про то, что он зайдет в палату, речи не шло.