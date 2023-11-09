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Published Сегодня, 10:01

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Updated Сегодня, 10:03

Мама онкобольной девочки из Невьянска рассказала о подарке от Путина

Мама онкобольной девочки из Невьянска рассказала о встрече с Путиным

9 ноября 2023, 10:01
Фото: Фото: Официальный сайт Кремля

Мама онкобольной девочки из Невьянска рассказала о подарке от Путина

Мама девочки из Невьянска, болеющей онкологией, рассказала подробности их встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и подарке, полученном от него.

Накануне 8-летнюю девочку Еву в больнице посетил Владимир Путин. 10 ноября ребенку сделают важную операцию. Мама Евы Евгения рассказала «КП-Екатеринбург» подробности.

Она отметила, что визита президента они не ожидали. Поэтому ребенок застеснялся. Когда Ева получила от него подарок, то повеселела. В целом, визит отвлек семью о мыслях об операции.

Евгения рассказала, что в больнице хорошие условия, врачи обеспечивают девочке должный уход. Поэтому у президента Ева не стала ничего просить. Рак у Евы диагностировали после жалоб ребенка на боли в ухе. Сперва медики ставили диагноз отит.

В Невьянске Евгения работает учителем математики. Вместе с супругом они воспитывают троих детей.

Напомним, что Владимир Путин подарил Еве куклу. В клинике им заранее сообщили, что приедет президент, однако про то, что он зайдет в палату, речи не шло.

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#Общество#Больница#Владимир Путин#Президент#Девочка#Подарок#Операция#Онкология#Рак#Диагноз#Дарья Сорокина
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