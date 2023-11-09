Медбрат из Березовского посмертно награжден медалью Луки Крымского

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В приказе главы государства сообщается, что медаль Степану присудили за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.
Напомним, что скончался медбрат 25 апреля. Ему воткнул нож в сердце 66-летний муж пациентки, к которой приехал медработник. Мужчина был пьян. Злоумышленник был ранее судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Известно, что в день трагедии медбрат дошел до кареты скорой помощи, его отвезли в медучреждение. Однако спасти Степана не удалось.