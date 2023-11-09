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Владимир Путин посмертно наградил медбрата из Березовского

Медбрат из Березовского посмертно награжден медалью Луки Крымского

9 ноября 2023, 13:40
Фото: 1MI

Владимир Путин посмертно наградил медбрата из Березовского

Президент России Владимир Путин посмертно наградил медицинского брата Степана Шабурова, который был убит мужем пациентки прямо во время вызова в квартире заболевшей.

В приказе главы государства сообщается, что медаль Степану присудили за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

Напомним, что скончался медбрат 25 апреля. Ему воткнул нож в сердце 66-летний муж пациентки, к которой приехал медработник. Мужчина был пьян. Злоумышленник был ранее судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Известно, что в день трагедии медбрат дошел до кареты скорой помощи, его отвезли в медучреждение. Однако спасти Степана не удалось.

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#Общество#Происшествия#Владимир Путин#Убийство#Нож#Сердце#Судимость#18+#Медбрат#Дарья Сорокина
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