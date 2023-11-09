Медбрат из Березовского посмертно награжден медалью Луки Крымского

Напомним, что скончался медбрат 25 апреля. Ему воткнул нож в сердце 66-летний муж пациентки, к которой приехал медработник. Мужчина был пьян. Злоумышленник был ранее судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью человека.