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В мэрии Екатеринбурга объяснили инцидент с переодеванием детей на улице

Места достаточно. В мэрии Екатеринбурга высказались о переодевании учеников на улице

9 ноября 2023, 11:08
Фото: 1MI

В мэрии Екатеринбурга объяснили инцидент с переодеванием детей на улице

Администрация Екатеринбурга прокомментировала инцидент с младшеклассниками школы №22, которые вынуждены переодеваться на улице из-за нехватки места.

Как рассказали в администрации, мест в школьной раздевалке хватает, так как она рассчитана на число младшеклассников, а в фойе стоят банкетки. Дети выходят и входят в здание в сопровождении классного руководителя, пишет Ура.ру.

Ситуацию с переодеванием учеников на улице взяли под контроль. Дежурные учителя и администратор школы стали усиленно контролировать детей, которые выходят на улицу.

Напомним, ранее родители школьников пожаловались на то, что их дети вынуждены переодевать обувь и снимать куртки на улице около входа в здание, потому что в раздевалках не хватает мест.

Младшеклассники в Екатеринбурге вынуждены переодеваться на улице. Им не хватает места
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#Общество#Дети#Администрация#Школьники#Школа#Контроль#Родители#Мэрия#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Раздевалка#Ситуация#Переодевание
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