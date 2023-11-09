Места достаточно. В мэрии Екатеринбурга высказались о переодевании учеников на улице

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Как рассказали в администрации, мест в школьной раздевалке хватает, так как она рассчитана на число младшеклассников, а в фойе стоят банкетки. Дети выходят и входят в здание в сопровождении классного руководителя, пишет Ура.ру.
Ситуацию с переодеванием учеников на улице взяли под контроль. Дежурные учителя и администратор школы стали усиленно контролировать детей, которые выходят на улицу.
Напомним, ранее родители школьников пожаловались на то, что их дети вынуждены переодевать обувь и снимать куртки на улице около входа в здание, потому что в раздевалках не хватает мест.