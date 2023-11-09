Нарколог оценил возможности использования искусственного интеллекта в медицине

Он отметил, что нейросети не могут заменить полностью врача, пишет ИА RuNews24.ru. Специалист объяснил, что доступ к информации и возможность получить консультацию являются очень полезными для врача, особенно при специфических заболеваниях. Однако, он выразил категорическое противоположное мнение в отношении того, чтобы нейросеть принимала решение о постановке диагноза. Он считает, что нейросети — это креативные структуры, способные принимать конкретные решения, и это может привести к ошибочным диагнозам.