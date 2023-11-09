Нарколог оценил возможности использования искусственного интеллекта в медицине

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Он отметил, что нейросети не могут заменить полностью врача, пишет ИА RuNews24.ru. Специалист объяснил, что доступ к информации и возможность получить консультацию являются очень полезными для врача, особенно при специфических заболеваниях. Однако, он выразил категорическое противоположное мнение в отношении того, чтобы нейросеть принимала решение о постановке диагноза. Он считает, что нейросети — это креативные структуры, способные принимать конкретные решения, и это может привести к ошибочным диагнозам.
Также Стеценко подчеркнул, что только врач должен нести ответственность за свои решения при постановке диагноза. Врач — это тот, кто обладает нужными знаниями и опытом, чтобы правильно поставить диагноз, и именно он должен принимать окончательное решение.
Предполагается, что подобные системы помощи медикам будут введены и в регионах. Сначала это затронет крупные центры, где уже используются электронные медицинские карты.
Одним из преимуществ таких разработок является то, что для их работы не требуется большое количество оборудования — достаточно компьютера и доступа в сеть, поскольку все данные хранятся в облаке. Поэтому для внедрения этой технологии в регионах понадобятся всего лишь компьютеры, которые уже есть в больницах.
Заммэра Москвы Анастасия Ракова подчеркнула, что система будет активироваться, если врач решит поставить заключительный диагноз во время осмотра. Если диагноз, предложенный нейросетью, отличается от того, который написал врач, система сигнализирует об этом. Конечное решение останется за врачом.