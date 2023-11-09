Найдено пять нарушений: Росприроднадзор провел проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Досталось и водным объектам. Так, по вине ЕВРАЗа было допущено загрязнение реки Малая Кушва и Вязовка. В сбрасываемых туда сточных водах были обнаружены загрязняющие вещества. Более того, нормативы по сбросам были превышены. Также завод осуществлял излив подотвальных вод со своей территории.