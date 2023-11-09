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ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле нарушал природоохранное законодательство РФ

Найдено пять нарушений: Росприроднадзор провел проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

9 ноября 2023, 17:46
Фото: tagilcity.ru

ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле нарушал природоохранное законодательство РФ

ЕРВАЗ НТМК допустил нарушения обязательных требований природоохранного законодательства РФ в области охраны окружающей среды. Найдены превышения по выбросам в атмосферу, загрязнение водных объектов и другие серьезные нарушения.

Специалисты контролирующего ведомства — Уральского межрегионального управления Росприроднадзора — во время проверки осматривали территорию завода, выполняли замеры промышленных выбросов, сточных, природных вод и отходов.

Результаты проверки показали нарушения требования природоохранного законодательства. Так, ЕВРАЗ НТМК допускал превышение ПДК веществ-загрязнителей, выбрасываемых в атмосферу. Кроме того, предприятие осуществляло выброс в воздух незанормированных загрязняющих веществ. Также специалисты обнаружили, что ЕВРАЗ НТМК не исполняет обязанности по корректировке инвентаризации источников выбросов.

Досталось и водным объектам. Так, по вине ЕВРАЗа было допущено загрязнение реки Малая Кушва и Вязовка. В сбрасываемых туда сточных водах были обнаружены загрязняющие вещества. Более того, нормативы по сбросам были превышены. Также завод осуществлял излив подотвальных вод со своей территории.

Предприятие не разработало план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, передают в Росприроднадзоре.

Представители ЕВРАЗ НТМК получили предписание об устранении выявленных нарушений. Помимо этого, должностное и юридическое лица будут привлечены к административной ответственности.

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