Новая опасность: до каких регионов России добрался гонконгский грипп

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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В Свердловской области на данный момент не зарегистрировано ни одного случая гонконгского гриппа. Однако в регионах УрФО уже обнаружены первые случаи. Так, в Тюменской области подтверждены три случая заражения и еще три в Пермском крае.
Помимо того, вирус выявлен в Орловской области, Приамурье, на Сахалине и в Забайкалье, пишет РБК.
Впервые гонконгский грипп был обнаружен в Гонконге в 1968 году. Тогда в течение двух лет он охватил Вьетнам, Сингапур, США, Австралию и некоторые страны Африки. Добрался грипп и до России, пишут «Новые известия».
По словам биологи и профессора Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, в те годы организм человека воспринимал вирус как совершенно новый и иммунитета к нему ни у кого не было. В то время летальность составляла 0,2%, что для гриппа много, утверждает биолог.
Впоследствии вирус мутировал. Повторная вспышка была в 2016–2017 году. Тогда заболеваемость резко выросла во всем мире. Пандемия была остановлена за счет вакцинации. Однако в этом году ситуация может осложниться, так как возможна «тридемия», или тройная эпидемия.
По словам старшего научного сотрудника НИЦЭМ им. Гамалеи, доктора медицинских наук, вирусолога Анатолия Альштейна, в текущем году ожидается сочетание сразу трех вирусов — коронавируса, гриппа А и синтициальных вирусов.
Синтициальные вирусы вызывают воспаление нижних дыхательных путей и поражают в основном детей до 2-х лет. Во время пандемии ковида гриппом болели мало, сейчас число заболевших гриппом возрастет. Но вакцина от него уже есть, и я не думаю, что в этом году дело дойдет до пандемии, — утверждает вирусолог Анатолий Альштейн.
Гонконгский грипп (H3N2) является заразным, объяснил доктор медицинских наук Павел Воробьев. По его словам, протекает он с головными болями, ломотой в костях, высокой температурой и респираторными проявлениями.
Как и при других видах гриппа он опасен пожилым, так как у них на фоне гриппа обостряются хронические заболевания и могут быть тромбозы и как следствие — инфаркт миокарда, инсульт. Грипп всегда неприятен беременным женщинам, — заявляет Воробьев.
Он отметил, что при тяжелом протекании болезни может развиваться внутрисосудистое свертывание крови. При этом, по словам профессора, этот тип гриппа очень быстро мутирует и прививки от него плохо помогают.
Гонконгский грипп проявляется через 1-2 дня после заражения. Сначала у больного проявляется интоксикация в виде температуры от 39 градусов, озноба, общего недомогания, слабости, ломоты в теле и тошноты. Позднее прибавляется заложенность носа, покраснение и першение в горле, а также сухой кашель.
Осложнениями гонконгского гриппа при этом могут быть синуситы, отиты, иногда воспаление легких. При этом летальность при данном заболевании невысокая, если отсутствуют осложнения.
Важно, по словам Воробьева, следить за пациентом и после выздоровления, так как могут проявиться симптомы «хронической усталости».
По словам доктора медицинских наук Дениса Иванова, паниковать не стоит, так как вакцина от гонконгского гриппа есть. Человек после прививки или не заболеет или перенесет заболевание в легкой форме. По его словам, важно начинать лечение с первого дня, потому болезнь развивается очень быстро.
Пандемия с ограничениями вряд ли будет объявлена, так как вспышки носят локальный характер. Однако медики советуют соблюдать масочный режим.