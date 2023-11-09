Новая опасность: до каких регионов России добрался гонконгский грипп

По словам биологи и профессора Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, в те годы организм человека воспринимал вирус как совершенно новый и иммунитета к нему ни у кого не было. В то время летальность составляла 0,2%, что для гриппа много, утверждает биолог.