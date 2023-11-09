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Водители пожаловались на наказания из-за больших очередей у склада «Яндекса»

Очередь из «ГАЗелей» образовалась около склада «Яндекс» в Екатеринбурге

9 ноября 2023, 16:32
Фото: 1MI

Водители пожаловались на наказания из-за больших очередей у склада «Яндекса»

В Екатеринбурге на 11 километре Серовского тракта возле склада «Яндекс.Маркет» скопилось несколько грузовых «ГАЗелей».

Как рассказал один из поставщиков, очередь образовалась из-за того, что рабочие не успевают справиться с потоком заказов. В 2022 году была аналогичная ситуация, пишет Е1.

При этом мужчина отметил, что поставщиков наказывают за стояние в очередях. Время работы на складе с 11 утра до 19 вечера, и порой заказы не успевают принимать.

В этом случае клиент может не получить вовремя свой заказ, а предпринимателям из-за этого снижают рейтинг, вводят ограничения заказов и санкции.

Напомним, в Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный закрылись несколько ПВЗ Wildberries. В связи с этим в оставшихся пунктах выдачи стали образовываться длинные очереди.

В микрорайоне Екатеринбурга закрывают пункты выдачи заказов Wildberries
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#Транспорт#Рейтинг#Заказ#Рабочие#Яндекс#Газель#Грузовики#Склад#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Очереди#Поставщики
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