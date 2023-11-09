Очередь из «ГАЗелей» образовалась около склада «Яндекс» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Как рассказал один из поставщиков, очередь образовалась из-за того, что рабочие не успевают справиться с потоком заказов. В 2022 году была аналогичная ситуация, пишет Е1.
При этом мужчина отметил, что поставщиков наказывают за стояние в очередях. Время работы на складе с 11 утра до 19 вечера, и порой заказы не успевают принимать.
В этом случае клиент может не получить вовремя свой заказ, а предпринимателям из-за этого снижают рейтинг, вводят ограничения заказов и санкции.
Напомним, в Екатеринбурге в микрорайоне Солнечный закрылись несколько ПВЗ Wildberries. В связи с этим в оставшихся пунктах выдачи стали образовываться длинные очереди.