ОМС переводят в цифровой формат: от электронного полиса до профиля пациента

Эксперт по ОМС Михаил Пушков отметил, что информационная система цифрового профиля пациента позволяет контролировать объемы медицинской помощи. Через портал госуслуг каждый гражданин может проверить, какие услуги ему были оказаны по ОМС. Если есть записи о медпомощи, которую он не получал, это означает, что помощь была оплачена государством, но не предоставлена по факту. В этом случае рекомендуется незамедлительно информировать территориальный фонд ОМС или страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС.