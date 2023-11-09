ОМС переводят в цифровой формат: от электронного полиса до профиля пациента

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Внедрение новых технологий, таких как электронные полисы, цифровые профили пациентов и телемедицина, способствует повышению качества и доступности медицинской помощи для граждан.
«Цифровая трансформация системы ОМС — одна из важных задач государственного управления и обеспечения национальной безопасности России. Такой подход позволяет обеспечить предоставление гражданам услуг в цифровом виде, а также повысить прозрачность и эффективность системы ОМС в целом», — подчеркивает председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.
Как пишет kp.ru, одним из ключевых проектов в рамках цифровизации системы ОМС является внедрение цифрового медицинского полиса ОМС. Пользователями этой инновации могут стать все застрахованные граждане, и уже более 50 миллионов россиян приняли решение получить цифровой полис. При этом форматы бумажного и пластикового полисов продолжают оставаться действующими, однако все, кто родился после 2023 года, получат полис нового поколения. Новорожденные будут получать полисы в автоматическом режиме благодаря разработке государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС), которая управляется Федеральным фондом ОМС. Это позволило создать единый регистр застрахованных лиц.
На данный момент регистр участвует в межведомственном взаимодействии с пятью другими информационными системами, что позволяет упростить и ускорить предоставление государственных услуг гражданам.
ГИС ОМС продолжает расширяться, добавляя новые подсистемы, среди которых можно выделить проект «Цифровой медицинский профиль пациента». Эта база данных накапливает максимально возможное количество информации, относящейся к здоровью человека.
Эксперт по ОМС Михаил Пушков отметил, что информационная система цифрового профиля пациента позволяет контролировать объемы медицинской помощи. Через портал госуслуг каждый гражданин может проверить, какие услуги ему были оказаны по ОМС. Если есть записи о медпомощи, которую он не получал, это означает, что помощь была оплачена государством, но не предоставлена по факту. В этом случае рекомендуется незамедлительно информировать территориальный фонд ОМС или страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС.
Еще одним важным аспектом цифровизации системы ОМС является разработка и развитие сервисов информационной поддержки застрахованных граждан.
«Такие сервисы направлены на повышение уровня вовлеченности и информированности лиц, состоящих на диспансерном наблюдении. Для пациентов с хроническими заболеваниями строятся маршруты диспансерного наблюдения, направляется информация о необходимых действиях. Также обеспечивается контроль за выполнением надлежащих мероприятий медицинскими работниками. Все это позволит снизить риски обострений, рецидива заболеваний, повысить качество медпомощи и в конечном счете увеличить продолжительность жизни граждан», — поясняет Баланин.