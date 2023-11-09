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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Пожилая женщина пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле

Ослепили фары: водитель Nissan Qashqai сбила пенсионерку в Нижнем Тагиле

9 ноября 2023, 10:24
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Пожилая женщина пострадала в ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 34-летняя женщина, управлявшая иномаркой Nissan Qashqai, сбила на пешеходном переходе 64-летнюю пенсионерку. ДТП произошло 9 ноября 2023 года.

Женщина, сидевшая за рулем автомобиля, сбила пешехода, когда поворачивала налево, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Пострадавшую пенсионерку отвезли в медучреждение с полученными травмами вследствие столкновения. По словам тагильчанки, которая совершила наезд, ее ослепил свет фар автомобиля, который ехал навстречу, из-за чего она не заметила человека на дороге.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ЧП. По ее итогам будет принято соответствующее решение.

Напомним, 3 ноября 2023 года в Екатеринбурге молодой человек, стоявший на проезжей части, скончался после того, как на него наехал автомобиль.

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