Ослепили фары: водитель Nissan Qashqai сбила пенсионерку в Нижнем Тагиле

Пострадавшую пенсионерку отвезли в медучреждение с полученными травмами вследствие столкновения. По словам тагильчанки, которая совершила наезд, ее ослепил свет фар автомобиля, который ехал навстречу, из-за чего она не заметила человека на дороге.