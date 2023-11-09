Ослепили фары: водитель Nissan Qashqai сбила пенсионерку в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Женщина, сидевшая за рулем автомобиля, сбила пешехода, когда поворачивала налево, рассказали в пресс-службе отдела пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.
Пострадавшую пенсионерку отвезли в медучреждение с полученными травмами вследствие столкновения. По словам тагильчанки, которая совершила наезд, ее ослепил свет фар автомобиля, который ехал навстречу, из-за чего она не заметила человека на дороге.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ЧП. По ее итогам будет принято соответствующее решение.
Напомним, 3 ноября 2023 года в Екатеринбурге молодой человек, стоявший на проезжей части, скончался после того, как на него наехал автомобиль.