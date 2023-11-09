Отец обвиняется в изнасиловании 14-летней дочери под Екатеринбургом

Школьница долгое время не говорила маме о случившемся. По данным канала, отца уже задержали. Он отказался давать показания. Ранее он уже был судим за наркотики и побои. Теперь по статье за насильственные действия сексуального характера ему грозит до 15 лет лишения свободы.