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Отец обвиняется в изнасиловании 14-летней дочери под Екатеринбургом

Отец обвиняется в изнасиловании 14-летней дочери под Екатеринбургом

9 ноября 2023, 09:33
Фото: 1MI
Житель села Кедровка под Екатеринбургом обвиняется в изнасиловании 14-летней дочери.

Инцидент произошел летом 2023 года, сообщает Telegram-канал Shot. Девочка приехала к отцу в гости из Челябинской области. В одну из ночей он вошел в комнату и якобы надругался над ней. После произошедшего девочка вернулась к маме.

Школьница долгое время не говорила маме о случившемся. По данным канала, отца уже задержали. Он отказался давать показания. Ранее он уже был судим за наркотики и побои. Теперь по статье за насильственные действия сексуального характера ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В пресс-службе СК по Свердловской области

В пресс-службе регионального СУ СК «Ъ-Урал» ответили, что не располагают информацией о случившемся.

Напомним, ранее житель Екатеринбурга был обвинен в половой связи с 13-летней девочкой. Он был отправлен судом под домашний арест. Известно, что у них мужчины с девочкой были отношения. Однако после интима он ее бросил.

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