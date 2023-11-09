Отец обвиняется в изнасиловании 14-летней дочери под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Инцидент произошел летом 2023 года, сообщает Telegram-канал Shot. Девочка приехала к отцу в гости из Челябинской области. В одну из ночей он вошел в комнату и якобы надругался над ней. После произошедшего девочка вернулась к маме.
Школьница долгое время не говорила маме о случившемся. По данным канала, отца уже задержали. Он отказался давать показания. Ранее он уже был судим за наркотики и побои. Теперь по статье за насильственные действия сексуального характера ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В пресс-службе СК по Свердловской области
В пресс-службе регионального СУ СК «Ъ-Урал» ответили, что не располагают информацией о случившемся.
Напомним, ранее житель Екатеринбурга был обвинен в половой связи с 13-летней девочкой. Он был отправлен судом под домашний арест. Известно, что у них мужчины с девочкой были отношения. Однако после интима он ее бросил.