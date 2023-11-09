Первая сделка с ГЦП на золото состоялась при участии Росбанка и «Атомайз»

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
В основе сделки лежит покупка инвестором «цифрового золота» со скидкой 2% к текущей рыночной стоимости, которую устанавливают с учетом индикатора Мосбиржи (по формуле GLDRUB_TOM -2%). По итогам погашения инвестора ждет получение полной текущей стоимости золота (GLDRUB_TOM) или слитка из хранилища банка. Иными словами, инвестору предложено не только влиять на динамику цены золота, но и получить премию в объеме 2% к стоимости базового актива, пишут «Новые известия».
Ответственность за физическое хранение золота до момента погашения возложена на банк-эмитент ПАО «Росбанк», который должен обеспечивать гарантию расчётов и выкупать золото при условиях погашения в денежном выражении.
«Инвестирование в золото при помощи ГЦП позволяет владеть слитком в удобной цифровой форме и гибко распоряжаться им в зависимости от рыночной конъюнктуры», — отметила гендиректор платформы «Атомайз» Екатерина Фроловичева, назвав среди весомых преимуществ данного инструмента в том числе и привлекательный спред.
Для этого выпуска Росбанком проводится покупка золотых слитков авансом — в соответствии с их полной стоимостью. Поставки слитков осуществляются производителем (недропользователем) соответственно графику, что упрощает ему выполнение задач по сбыту золота. При этом Росбанк обеспечивает управление кредитными рисками в ходе авансирования производителя, а заложенная в авансовом платеже процентная ставка дает банку-эмитенту возможность продажи слитков инвесторам со скидкой.
Это продукт представлен как win-win, выгодный как золотодобывающим компаниям, так и банку-эмитенту, и инвесторам.
Пилотный выпуск ЦФА охарактеризован как адресный. На его основе платформой «Атомайз» и Росбанком намечен запуск массового партнерского продукта для розничных инвесторов.
Выполнение партнерских функций по структурированию выпуска и созданию эмиссионной документации взяла на себя Findustrial Consulting Group.
Ключевым инвестором «Атомайза» выступает Группа «Интеррос».