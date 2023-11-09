Первая сделка с ГЦП на золото состоялась при участии Росбанка и «Атомайз»

В основе сделки лежит покупка инвестором «цифрового золота» со скидкой 2% к текущей рыночной стоимости, которую устанавливают с учетом индикатора Мосбиржи (по формуле GLDRUB_TOM -2%). По итогам погашения инвестора ждет получение полной текущей стоимости золота (GLDRUB_TOM) или слитка из хранилища банка. Иными словами, инвестору предложено не только влиять на динамику цены золота, но и получить премию в объеме 2% к стоимости базового актива, пишут «Новые известия».