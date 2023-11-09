Первый случай гонконгского гриппа подтвердили на Камчатке

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
На Камчатке подтвержден первый случай заболевания гриппом A (H3N2), также известным как «гонконгский» грипп. Этот штамм вируса был впервые обнаружен в Гонконге в конце 1960-х годов и с тех пор стал обычным сезонным гриппом. Вакцинироваться против этого вируса можно препаратом «Ультрикс-квадри».
Согласно последним данным, гонконгский грипп может вызвать более серьезные осложнения, чем новый штамм COVID-19. Поэтому эпидемиологи рекомендуют гражданам не откладывать вакцинацию, пишет ridus.ru.
Кроме того, в Красноярске был выявлен новый штамм коронавируса под названием «эрис». Однако Управление Роспотребнадзора заверяет, что это не приведет к значительным изменениям в развитии COVID-19.
Тем не менее, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляет, что на данный момент вакцинация от коронавируса не является обязательной и не предлагается россиянам.