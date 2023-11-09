Первый случай гонконгского гриппа подтвердили на Камчатке

На Камчатке подтвержден первый случай заболевания гриппом A (H3N2), также известным как «гонконгский» грипп. Этот штамм вируса был впервые обнаружен в Гонконге в конце 1960-х годов и с тех пор стал обычным сезонным гриппом. Вакцинироваться против этого вируса можно препаратом «Ультрикс-квадри».