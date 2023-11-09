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Первый случай гонконгского гриппа подтвердили на Камчатке

Первый случай гонконгского гриппа подтвердили на Камчатке

9 ноября 2023, 11:51
Фото: 1MI
На Камчатке подтвержден первый случай гонконгского гриппа, который является сезонным гриппом и может иметь более тяжелые последствия, чем COVID-19; против этого вируса можно вакцинироваться препаратом «Ультрикс-квадри».

На Камчатке подтвержден первый случай заболевания гриппом A (H3N2), также известным как «гонконгский» грипп. Этот штамм вируса был впервые обнаружен в Гонконге в конце 1960-х годов и с тех пор стал обычным сезонным гриппом. Вакцинироваться против этого вируса можно препаратом «Ультрикс-квадри».

Согласно последним данным, гонконгский грипп может вызвать более серьезные осложнения, чем новый штамм COVID-19. Поэтому эпидемиологи рекомендуют гражданам не откладывать вакцинацию, пишет ridus.ru.

Кроме того, в Красноярске был выявлен новый штамм коронавируса под названием «эрис». Однако Управление Роспотребнадзора заверяет, что это не приведет к значительным изменениям в развитии COVID-19.

Тем не менее, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляет, что на данный момент вакцинация от коронавируса не является обязательной и не предлагается россиянам.

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