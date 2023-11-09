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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Предложение передать обязанность платить алименты государству вызывает споры

Предложение передать обязанность платить алименты государству вызывает споры

9 ноября 2023, 11:25
Фото: 1MI
Фракция ЛДПР предложила передавать обязанность платить алименты на ребенка государству, если приставам не удается взыскать долги более полугода; однако юрист Ольга Чучумаева считает, что такое решение будет способствовать уклонению от выплат и созданию новых схем ухода от ответственности.

Предлагается передать обязанность государству платить алименты на ребенка, если приставам не удается взыскать долги более полугода. По мнению юриста Ольги Чучумаевой, это может привести к тому, что неплательщик будет продолжать уклоняться от выплат и создавать еще больше схем по уклонению, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Способность списывать долги в процедуре банкротства уже привела к тому, что некоторые должники, особенно недобросовестные, избавляются от имущества и делают видимость неплатежеспособности. Частичная выплата алиментов государством может помочь матерям, но также приведет к еще большему уклонению и созданию «тяжелой жизненной ситуации» должниками.

В практике часто возникают ситуации, когда неполучение алиментов является результатом недоработки пристава. Проблема заключается в том, что приставам не хватает ресурсов, опыта и практики для выявления таких схем, а низкая заработная плата не привлекает профессионалов.

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