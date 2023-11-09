Предложение передать обязанность платить алименты государству вызывает споры

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Предлагается передать обязанность государству платить алименты на ребенка, если приставам не удается взыскать долги более полугода. По мнению юриста Ольги Чучумаевой, это может привести к тому, что неплательщик будет продолжать уклоняться от выплат и создавать еще больше схем по уклонению, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Способность списывать долги в процедуре банкротства уже привела к тому, что некоторые должники, особенно недобросовестные, избавляются от имущества и делают видимость неплатежеспособности. Частичная выплата алиментов государством может помочь матерям, но также приведет к еще большему уклонению и созданию «тяжелой жизненной ситуации» должниками.
В практике часто возникают ситуации, когда неполучение алиментов является результатом недоработки пристава. Проблема заключается в том, что приставам не хватает ресурсов, опыта и практики для выявления таких схем, а низкая заработная плата не привлекает профессионалов.