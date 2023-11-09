Предложение передать обязанность платить алименты государству вызывает споры

Предлагается передать обязанность государству платить алименты на ребенка, если приставам не удается взыскать долги более полугода. По мнению юриста Ольги Чучумаевой, это может привести к тому, что неплательщик будет продолжать уклоняться от выплат и создавать еще больше схем по уклонению, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».