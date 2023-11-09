Проход по биометрии в метро появится в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Об этом рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. По его словам, на данный момент этот проект является одним из приоритетных. Он реализуется совместно с Минтрансом России, пишет ТАСС.
Среди городов, в которых появится биометрия находятся Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самара и Новосибирск.
При этом в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Санкт-Петербурге уже подтверждены дорожные карты. Утвердить планы они должны уже в ближайшее время.
Напомним, в Екатеринбурге планируется построить наземное метро. Для него уже запланирован участок от станции «Компрессорный завод» до станции «Аэропорт Кольцово». На этой территории будет проложена первая линия.