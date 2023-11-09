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Updated Сегодня, 03:38

Проход по биометрии в метро планируется внедрить в Екатеринбурге

Проход по биометрии в метро появится в Екатеринбурге

9 ноября 2023, 03:36
Фото: 1MI

Проход по биометрии в метро планируется внедрить в Екатеринбурге

Проход по биометрии в метрополитен планируется внедрить в Екатеринбурге в 2024 году. Также такой метод оплаты будет сделан еще в пяти городах России.

Об этом рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. По его словам, на данный момент этот проект является одним из приоритетных. Он реализуется совместно с Минтрансом России, пишет ТАСС.

Среди городов, в которых появится биометрия находятся Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самара и Новосибирск.

При этом в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Санкт-Петербурге уже подтверждены дорожные карты. Утвердить планы они должны уже в ближайшее время.

Напомним, в Екатеринбурге планируется построить наземное метро. Для него уже запланирован участок от станции «Компрессорный завод» до станции «Аэропорт Кольцово». На этой территории будет проложена первая линия.

#Дорога#Метро#Маршрут#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Трнаспорт#Биометрия
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