ПСБ предложил клиентам детские карты

Родители оформляют ее как дополнительную к своему счету и сами настраивают лимиты списания и пополнения средств. По своему функционалу детская карта ничем не отличается от классической дебетовой карты: ей можно расплачиваться за покупки, снимать наличные в банкоматах ПСБ и банках-партнерах. Также детские карты включают программы лояльности с широким набором привилегий от банка и платежной системы «Мир».