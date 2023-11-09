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Updated Сегодня, 13:23

Отменены итоги расследования о посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле

Росавиация назначила новое расследование после посадки «Уральских авиалиний» в поле

9 ноября 2023, 13:21
Фото: 1MI

Отменены итоги расследования о посадке самолета «Уральских авиалиний» в поле

Росавиация отменила отчет о приземлении воздушного судна «Уральских авиалиний» в поле с пшеницей. Таким образом, итоги расследования аннулированы.

О завершении проверки стало известно пять дней назад, а теперь известны подробности. Приказ об отмене выпустил глава Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации Вячеслав Федоров, сообщается в телеграм-канале «Авиаторщина».

Известно, что раскрылись новые обстоятельства, поэтому можно провести дорасследование.

Приказываю отменить отчет по результатам расследования и назначить комиссию, — сказано в документе.

Ранее эксперты пришли к выводу, что члены экипажа ошиблись в расчетах необходимого количества топлива.

Это то топливо, которое необходимо, чтобы долететь до запасного аэродрома. Также в документе отмечается, что экипаж мог сесть в Омске, но сделать верные расчеты по топливу команде помешало выпущенное шасси.

ЧП произошло 12 сентября. Самолет летел из Сочи в Омск, однако был вынужден совершить экстренную посадку в пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров, в их числе 23 несовершеннолетних.

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#Общество#Проверка#Комиссия#Аэродром#Самолет#Топливо#Уральские авиалинии#Приземление#Шасси#Дарья Сорокина#Росавиация
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