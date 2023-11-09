Росавиация назначила новое расследование после посадки «Уральских авиалиний» в поле

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
О завершении проверки стало известно пять дней назад, а теперь известны подробности. Приказ об отмене выпустил глава Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации Вячеслав Федоров, сообщается в телеграм-канале «Авиаторщина».
Известно, что раскрылись новые обстоятельства, поэтому можно провести дорасследование.
Приказываю отменить отчет по результатам расследования и назначить комиссию, — сказано в документе.
Ранее эксперты пришли к выводу, что члены экипажа ошиблись в расчетах необходимого количества топлива.
Это то топливо, которое необходимо, чтобы долететь до запасного аэродрома. Также в документе отмечается, что экипаж мог сесть в Омске, но сделать верные расчеты по топливу команде помешало выпущенное шасси.
ЧП произошло 12 сентября. Самолет летел из Сочи в Омск, однако был вынужден совершить экстренную посадку в пшеничном поле в Новосибирской области. На борту находились 159 пассажиров, в их числе 23 несовершеннолетних.