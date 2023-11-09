Рыбак в Алапаевске упал под лед и чуть не утонул. Его спас прохожий

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Мужчина отправился на лыжную тренировку и по пути заметил, что в реке тонет человек. Горожанин позвонил своему сыну и, попросив его вызвать МЧС и скорую, пошел спасать, пишет Telegram-канал «Уральский Городовой».
По словам свердловчанина, ему удалось вытащить рыбака с третьей или четвертой попытки. Вскоре к месту происшествия приехали сотрудники экстренных служб. Пострадавшего отвезли в реанимацию. Сейчас его состояние стало лучше.
Напомним, 9 ноября 2023 года в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом местный житель заметил, что на местном пруду расположились рыбаки, несмотря на то, что лед на водоеме еще неокрепший.