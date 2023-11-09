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Мужчина в Алапаевске спас тонущего рыбака на реке

Рыбак в Алапаевске упал под лед и чуть не утонул. Его спас прохожий

9 ноября 2023, 15:21
Фото: 1MI

Мужчина в Алапаевске спас тонущего рыбака на реке

В Алапаевске местный житель увидел тонущего 60-летнего рыбака на реке Нейва. Инцидент случился 2 ноября 2023 года.

Мужчина отправился на лыжную тренировку и по пути заметил, что в реке тонет человек. Горожанин позвонил своему сыну и, попросив его вызвать МЧС и скорую, пошел спасать, пишет Telegram-канал «Уральский Городовой».

По словам свердловчанина, ему удалось вытащить рыбака с третьей или четвертой попытки. Вскоре к месту происшествия приехали сотрудники экстренных служб. Пострадавшего отвезли в реанимацию. Сейчас его состояние стало лучше.

Напомним, 9 ноября 2023 года в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом местный житель заметил, что на местном пруду расположились рыбаки, несмотря на то, что лед на водоеме еще неокрепший.

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