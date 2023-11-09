Сетевой вейпшоп в Екатеринбурге ограбили в пятый раз

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Взлом был произведен за 15 минут. Занималась этим целая копания, пишет «Урал Мэш».
Включилась сирена табачного павильона, а в это время воры вынесли из ларьков техники примерно на 100 тысяч рублей. Выносили все — от ноутбуков до веб-камер. Директор вейпшопа в это время спал.
На место были вызваны стражи порядка, которых, как утверждает источник, пришлось ждать четыре часа. Известно, что злоумышленники вырвали на месте двери «с мясом».
Теперь представители вейпшопа задумались об отправке сотрудников в Росгвардию или школу милиции, чтобы те были готовы к обороне во время ограблений.