tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Екатеринбурге в пятый раз ограбили вейпшоп

Сетевой вейпшоп в Екатеринбурге ограбили в пятый раз

9 ноября 2023, 06:30
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в пятый раз ограбили вейпшоп

Вейпшоп в переходе около ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге ограбили неизвестные. Это произошло уже в пятый раз. Вместе с ним злоумышленники разнесли еще два торговых павильона.

Взлом был произведен за 15 минут. Занималась этим целая копания, пишет «Урал Мэш».

Включилась сирена табачного павильона, а в это время воры вынесли из ларьков техники примерно на 100 тысяч рублей. Выносили все — от ноутбуков до веб-камер. Директор вейпшопа в это время спал.

На место были вызваны стражи порядка, которых, как утверждает источник, пришлось ждать четыре часа. Известно, что злоумышленники вырвали на месте двери «с мясом».

Теперь представители вейпшопа задумались об отправке сотрудников в Росгвардию или школу милиции, чтобы те были готовы к обороне во время ограблений.

Подростки в Нижнем Тагиле ограбили и избили молодого человека
Узнать подробнее
Читайте также:
Сбежавшие зэки ограбили мужчину в ЕкатеринбургеПрохожий пытался ограбить потерявшего сознание пьяного в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге воры разбили окна в супермаркете и ограбили его
#Ограбление#Нападение#Взлом#Росгвардия#Переход#Воры#Екатеринбург#Сирена#Дарья Сорокина#Торговые павильоны#ТЦ Гринвич
Подпишитесь
Жительница Нижнего Тагила поделилась воспоминаниями о съемках фильма «Ненастье»
Вчера, 14:42
Студенческий кампус и медкластер: что появится в Нижнем Тагиле в ближайшие пять лет
7 ноября, 14:17
Жительница Нижнего Тагила стала заслуженным работником культуры РФ
Вчера, 03:36
Девять школьников Свердловской области стали миллионерами
Вчера, 15:28
«Новый вид фольклора»: житель Екатеринбурга привез 200 шевронов с СВО
Вчера, 15:00
Миллиардная выручка в Европу, выбросы в Тагил: УХП зарабатывает на здоровье тагильчан
Вчера, 06:00