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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:19

В уральском поселке рыбаки устроили осеннюю рыбалку на льду

«Слабоумие или отвага»: рыбаки в Горноуральском под Тагилом массово выходят на лед

9 ноября 2023, 12:17
Фото: Павел Степанов / tagilcity.ru

В уральском поселке рыбаки устроили осеннюю рыбалку на льду

9 ноября в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом были замечены рыбаки на местном водоеме.

По словам очевидцев, рыбаки рискуют своими жизнями, ведь лед еще не настолько толстый. На фотографии, сделанной местным жителем Павлом, можно заметить как минимум 10 мужчин, находящихся на льду в разной удаленности от берега.

Павел сообщил редакции TagilCity.ru, что заметил рыбаков на водоеме около 13:00 часов 9 ноября.

Зачем рыбаки рискуют жизнью? Лед ведь еще совсем не окреп, — недоумевает автор снимка.
Фото: Павел Степанов / tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле, в свою очередь, проводятся рейды на тагильских водоемах, ведь рыбаки поспешили на лед не только в Горноуральском. С проверкой по прудам ходят спасатели, сотрудники МЧС и специалисты районной администрации. В Центре защиты населения Нижнего Тагил напоминают, что на лед можно выходить только тогда, когда его толщина достигла 7-10 сантиметров.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Горноуральский#Рыбалка#Рейд#Лед#Рыбак#Рыбаки#ЧП#Юлия Степанова#Тонкий лед
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