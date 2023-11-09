«Слабоумие или отвага»: рыбаки в Горноуральском под Тагилом массово выходят на лед

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
По словам очевидцев, рыбаки рискуют своими жизнями, ведь лед еще не настолько толстый. На фотографии, сделанной местным жителем Павлом, можно заметить как минимум 10 мужчин, находящихся на льду в разной удаленности от берега.
Павел сообщил редакции TagilCity.ru, что заметил рыбаков на водоеме около 13:00 часов 9 ноября.
Зачем рыбаки рискуют жизнью? Лед ведь еще совсем не окреп, — недоумевает автор снимка.
В Нижнем Тагиле, в свою очередь, проводятся рейды на тагильских водоемах, ведь рыбаки поспешили на лед не только в Горноуральском. С проверкой по прудам ходят спасатели, сотрудники МЧС и специалисты районной администрации. В Центре защиты населения Нижнего Тагил напоминают, что на лед можно выходить только тогда, когда его толщина достигла 7-10 сантиметров.