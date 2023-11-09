«Слабоумие или отвага»: рыбаки в Горноуральском под Тагилом массово выходят на лед

В Нижнем Тагиле, в свою очередь, проводятся рейды на тагильских водоемах, ведь рыбаки поспешили на лед не только в Горноуральском. С проверкой по прудам ходят спасатели, сотрудники МЧС и специалисты районной администрации. В Центре защиты населения Нижнего Тагил напоминают, что на лед можно выходить только тогда, когда его толщина достигла 7-10 сантиметров.