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Posted Сегодня, 12:41

Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

В выходные в Нижнем Тагиле ожидается снег с дождем

Снег с дождем ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

9 ноября 2023, 12:41
Фото: Midjourney

В выходные в Нижнем Тагиле ожидается снег с дождем

В Нижнем Тагиле 11–12 ноября будет снежная погода. Температура воздуха составит +2 градуса.

Так, в субботу утром, 11 ноября, будет +2 градуса. К вечеру похолодает до 0 градусов. Весь день будет идти снег с дождем. Это следует из данных сайта Гисметео.

Ветреность в этот день увеличится до максимум пяти метров в секунду. Снежная погода продлится всю ночь.

В воскресенье, 12 ноября, утром также может выпасть снег с дождем, будет 0 градусов. Затем осадки прекратятся, будет ясно и +1 градус тепла. К вечеру похолодает до -2 градусов, ветер усилится до 5 метров в секунду.

Ранее эксперт дал рекомендации по подготовке автомобиля к зимнему периоду.

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#Нижний Тагил#Снег#Температура#Погода#Дождь#Ветер#Окружающая среда#Дарья Сорокина
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