Снег с дождем ожидаются в Нижнем Тагиле в выходные

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Так, в субботу утром, 11 ноября, будет +2 градуса. К вечеру похолодает до 0 градусов. Весь день будет идти снег с дождем. Это следует из данных сайта Гисметео.
Ветреность в этот день увеличится до максимум пяти метров в секунду. Снежная погода продлится всю ночь.
В воскресенье, 12 ноября, утром также может выпасть снег с дождем, будет 0 градусов. Затем осадки прекратятся, будет ясно и +1 градус тепла. К вечеру похолодает до -2 градусов, ветер усилится до 5 метров в секунду.
Ранее эксперт дал рекомендации по подготовке автомобиля к зимнему периоду.