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Сотрудники «Уральских авиалиний» не пустили подростка на рейс в Сочи

Сотрудники «Уральских авиалиний» довели девочку до слез

9 ноября 2023, 08:39
Фото: Midjourney

Сотрудники «Уральских авиалиний» не пустили подростка на рейс в Сочи

В Сочи 13-летнюю девочку не пустили на рейс с чемоданом сотрудники «Уральских авиалиний». Школьница расплакалась.

Девочка прилетела в Сочи на соревнования по современным танцам вместе со своим коллективом. Во время перелета из Пулково в Сочи ее ручную кладь проверяли, про чемодан не задали вопросы.

А, когда собиралась лететь обратно, представители «Уральских авиалиний» сказали, что чемодан входит в калибратор с усилиями, поэтому с ним в качестве ручной клади в самолет пройти нельзя, пишет «Mash на Мойке».

Учителя детей стали ссориться с представителями авиакомпаний. Судя по видео с мест событий, чемодан все же входил в мерный отсек для ручной клади. В результате чемодан пришлось оставить, а вещи девочки распределить по чемоданам других ребят.

Ребенок в слезах. В итоге посадили на борт, и дальше продолжили взрослые с ними разговаривать. Вещи вытащили — в руках, в пакетах повезли, — рассказал отец девочки Сергей.

Теперь он планирует обратиться с жалобой в Минтранс. Транспортная прокуратура организовала проверку.

В «Уральских авиалиниях» тоже проводят расследование. Чемодан школьнице обещали вернуть.

В аэропорту Сочи девушка не смогла сесть в самолет компании «Уральские авиалинии», который летел в Екатеринбург, так как ей не хватило место в салоне воздушного судна.

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#Происшествия#Проверка#Соревнования#Сочи#Уральские авиалинии#Танцы#Дарья Сорокина
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