Сотрудники «Уральских авиалиний» довели девочку до слез

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Девочка прилетела в Сочи на соревнования по современным танцам вместе со своим коллективом. Во время перелета из Пулково в Сочи ее ручную кладь проверяли, про чемодан не задали вопросы.
А, когда собиралась лететь обратно, представители «Уральских авиалиний» сказали, что чемодан входит в калибратор с усилиями, поэтому с ним в качестве ручной клади в самолет пройти нельзя, пишет «Mash на Мойке».
Учителя детей стали ссориться с представителями авиакомпаний. Судя по видео с мест событий, чемодан все же входил в мерный отсек для ручной клади. В результате чемодан пришлось оставить, а вещи девочки распределить по чемоданам других ребят.
Ребенок в слезах. В итоге посадили на борт, и дальше продолжили взрослые с ними разговаривать. Вещи вытащили — в руках, в пакетах повезли, — рассказал отец девочки Сергей.
Теперь он планирует обратиться с жалобой в Минтранс. Транспортная прокуратура организовала проверку.
В «Уральских авиалиниях» тоже проводят расследование. Чемодан школьнице обещали вернуть.
В аэропорту Сочи девушка не смогла сесть в самолет компании «Уральские авиалинии», который летел в Екатеринбург, так как ей не хватило место в салоне воздушного судна.