Средние зарплаты в Екатеринбурге станут больше 100 тысяч. Прогноз озвучили в мэрии

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В 2023 году екатеринбуржцы в среднем зарабатывают 80 тысяч рублей, рассказал глава департамента экономики Алексей Прядеин во время заседания Общественной палаты.
В ближайшие три года заработок местных жителей будет увеличиваться. Так, в 2024 году средний уровень зарплат жителей уральской столицы достигнет 91 тысячи рублей, а к 2026 году они начнут зарабатывать до 104 тысяч рублей.
Напомним, в августе 2023 года средняя зарплата жителей Свердловской области составила более 61 тысячи рублей. Данная сумма больше на 18% в сравнении с 2022 годом.