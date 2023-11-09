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Власти Екатеринбурга рассказали о росте средней зарплаты у горожан

Средние зарплаты в Екатеринбурге станут больше 100 тысяч. Прогноз озвучили в мэрии

9 ноября 2023, 12:00
Фото: Midjourney

Власти Екатеринбурга рассказали о росте средней зарплаты у горожан

Власти Екатеринбурга рассказали о том, что средняя зарплата горожан станет выше в ближайшие три года.

В 2023 году екатеринбуржцы в среднем зарабатывают 80 тысяч рублей, рассказал глава департамента экономики Алексей Прядеин во время заседания Общественной палаты.

В ближайшие три года заработок местных жителей будет увеличиваться. Так, в 2024 году средний уровень зарплат жителей уральской столицы достигнет 91 тысячи рублей, а к 2026 году они начнут зарабатывать до 104 тысяч рублей.

Напомним, в августе 2023 года средняя зарплата жителей Свердловской области составила более 61 тысячи рублей. Данная сумма больше на 18% в сравнении с 2022 годом.

Средняя зарплата в Свердловской области составила 61,9 тысячи рублей
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