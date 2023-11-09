Стали известны подробности внезапной смерти молодого дирижера в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В Екатеринбурге внезапно умер дирижер Денис Лонговой. Ему было 36 лет. Тело было обнаружено на лестнице в бизнес-центре «МАН» на улице Московской, пишет Е1.
По словам свидетелей, в дневное время мужчина пошел на обед в столовую, где внезапно упал и умер. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Тело пролежало на лестнице порядка четырех часов, после прибыли силовики.
Предварительно известно, что у дирижера оторвался тромб.
Денис Лонговой руководил Образцовым детским духовым оркестром «Созвездие» и был заместителем директора в музшколе №6 Екатеринбурга. Коллеги и ученики отзывались о нем как об очень талантливом человеке.
Ранее сообщалось, что российский футболист и тренер Алексей Лесин умер в 30 лет. Его тело нашли на пляже в Сочи.