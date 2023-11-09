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Updated Сегодня, 08:32

Строителей станции водоподготоки в Нижнем Тагиле определят в ноябре

Строители самого дорогого объекта в Нижнем Тагиле станут известны в ноябре

9 ноября 2023, 08:30
Фото: 1MI

Строителей станции водоподготоки в Нижнем Тагиле определят в ноябре

Компания, которая будет заниматься строительством станции водоподготовки в поселке Черноисточинск в Нижнем Тагиле, станет известна в ноябре 2023 года.

Общая стоимость реализуемого проекта составляет 7,4 млрд рублей. Единственный подрядчик будет утвержден специальной комиссией, рассказал замглавы Нижнего Тагила по горхозяйству Егор Копысов в эфире «Тагил-ТВ».

На данный момент проводятся согласования с министерством строительства РФ, региональным отраслевым министерством и правительством области. Когда все одобрения будут получены, у города появится возможность заключить контракт.

Напомним, новая станция водоподготовки появится на берегу Черноисточинского пруда. Она будет снабжать водой более 200 тысяч жителей Вагонки и ГГМ. Планируемая мощность объекта составляет 100 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, воду планируется очищать не только с помощью фильтров, но и озонирования.

#Экономика#Касается каждого#Подрядчик#Строительство#Ирина Кирилова#Станция водоподготовки
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