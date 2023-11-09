Строители самого дорогого объекта в Нижнем Тагиле станут известны в ноябре

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Общая стоимость реализуемого проекта составляет 7,4 млрд рублей. Единственный подрядчик будет утвержден специальной комиссией, рассказал замглавы Нижнего Тагила по горхозяйству Егор Копысов в эфире «Тагил-ТВ».
На данный момент проводятся согласования с министерством строительства РФ, региональным отраслевым министерством и правительством области. Когда все одобрения будут получены, у города появится возможность заключить контракт.
Напомним, новая станция водоподготовки появится на берегу Черноисточинского пруда. Она будет снабжать водой более 200 тысяч жителей Вагонки и ГГМ. Планируемая мощность объекта составляет 100 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, воду планируется очищать не только с помощью фильтров, но и озонирования.