Строители самого дорогого объекта в Нижнем Тагиле станут известны в ноябре

Напомним, новая станция водоподготовки появится на берегу Черноисточинского пруда. Она будет снабжать водой более 200 тысяч жителей Вагонки и ГГМ. Планируемая мощность объекта составляет 100 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, воду планируется очищать не только с помощью фильтров, но и озонирования.