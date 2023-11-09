Студентам в Екатеринбурге пригрозили отчислением из-за снежных членов

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Завтра все, кто зафиксирован [во время лепки члена] на фото, должны присутствовать на совете профилактики, — говорится в опубликованном telegram-каналом «Свет» сообщении из якобы одного из студенческих чатов.
Те, кто не явится на совет, будут отчислены.
Напомним, волна членолепия захватила Екатеринбург после первого снегопада. Первая фигура появилась около здания УрФУ в центре города. Далее волна уже распространилась на разные районы города. Коммунальщики стали их сносить. Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался по этому поводу и предложил наказание.