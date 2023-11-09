Студентам в Екатеринбурге пригрозили отчислением из-за снежных членов

Напомним, волна членолепия захватила Екатеринбург после первого снегопада. Первая фигура появилась около здания УрФУ в центре города. Далее волна уже распространилась на разные районы города. Коммунальщики стали их сносить. Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался по этому поводу и предложил наказание.