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Updated Сегодня, 03:47

Студентам в Екатеринбурге пригрозили отчислением из-за членолепия

Студентам в Екатеринбурге пригрозили отчислением из-за снежных членов

9 ноября 2023, 03:45
Фото: 1MI

Студентам в Екатеринбурге пригрозили отчислением из-за членолепия

Студентам Уральского политехнического колледжа в Екатеринбурге пригрозили отчислением, если они будут замечены в лепке половых органов из снега.
Завтра все, кто зафиксирован [во время лепки члена] на фото, должны присутствовать на совете профилактики, — говорится в опубликованном telegram-каналом «Свет» сообщении из якобы одного из студенческих чатов.

Те, кто не явится на совет, будут отчислены.

Напомним, волна членолепия захватила Екатеринбург после первого снегопада. Первая фигура появилась около здания УрФУ в центре города. Далее волна уже распространилась на разные районы города. Коммунальщики стали их сносить. Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался по этому поводу и предложил наказание.

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#Общество#Студенты#Угроза#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Отчисление
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