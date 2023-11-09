Суд отпустил домой обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки в Екатеринбурге

По данным издания, мужчина общался с девочкой около полугода. У них в результате начались отношения. После того, как между ними случилась близость, мужчина заявил, что бросает девушку. Она ушла домой и сообщила маме, что ее изнасиловали в подъезде. Тогда родители девочки обратились в полицию.