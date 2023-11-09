Суд отпустил домой обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
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Updated Сегодня, 04:39
Следователи подали ходатайство. В результате суд пошел им навстречу и отправил обвиняемого под домашний арест. Он пробудет там до 5 января 2024 года. При этом обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, пишет Ура.ру.
По данным издания, мужчина общался с девочкой около полугода. У них в результате начались отношения. После того, как между ними случилась близость, мужчина заявил, что бросает девушку. Она ушла домой и сообщила маме, что ее изнасиловали в подъезде. Тогда родители девочки обратились в полицию.