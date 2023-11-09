Цветы возложили в Нижнем Тагиле в честь погибших сотрудников МВД

Коллектив Нижнетагильского городского музея памяти воинов-тагильчан, а также Нижнетагильский военно-поисковое объединение «Соболь» почтили память погибших во время боевых действий в горячих точках работников системы МВД, сообщает администрация Нижнего Тагила.



Так, во время операции на Северном Кавказе погибли сотрудники Нижнетагильского УВД Сергей Гельд, Андрей Никонов, Алишер Турсунов, Денис Кондратов, Эдуард Ларионов, Сергей Узакбаев, представители спецназа Евгений Дудко, Олег Князев, Олег Сибиряков, Михаил Лыков, Василий Юрьев, Андрей Шарафутдинов, Михаил Григоревский, Игорь Покальнетов, бойцы ОМОН МВД России Вадим Барышев, Олег Голубь, Константин Шадрин.



Представители коллектива музея и отряда «Соболь» возложили цветы к памятнику «Брод в неизвестность». Он находится на набережной городского пруда.