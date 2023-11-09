У бизнесмена из Екатеринбурга пропали 1,5 млн. На них он хотел купить машину дочери

В период с июня по октябрь 2023 года екатеринбуржец складывал деньги на покупку автомобиля в сумку, которая находилась на заднем сиденье иномарки. В ноябре мужчина, находясь в поселке Горный Щит, он заметил, что из салона пропали деньги вместе с сумкой, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.