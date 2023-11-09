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Уралец украл у бизнесмена из Екатеринбурга 1,5 млн на покупку машины дочери

У бизнесмена из Екатеринбурга пропали 1,5 млн. На них он хотел купить машину дочери

9 ноября 2023, 14:47
Фото: Midjourney

Уралец украл у бизнесмена из Екатеринбурга 1,5 млн на покупку машины дочери

В Екатеринбурге у 55-летнего бизнесмена из автомобиля Toyota Land Cruiser мужчина украл 1,5 миллиона. На эти деньги предприниматель собирался купить дочери машину. Кража произошла 7 ноября 2023 года.

В период с июня по октябрь 2023 года екатеринбуржец складывал деньги на покупку автомобиля в сумку, которая находилась на заднем сиденье иномарки. В ноябре мужчина, находясь в поселке Горный Щит, он заметил, что из салона пропали деньги вместе с сумкой, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Предприниматель обратился в полицию. Вскоре был задержан 53-летний житель Горного Щита, ранее судимый за угрозу убийством. Как оказалось, в день ЧП он увидел, что на заднем сиденье автомобиля находится сумка с деньгами и забрал ее.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, а также штраф до миллиона рублей. Часть украденных денег — 300 тысяч рублей — мужчина вернул бизнесмену.

Напомним, в Екатеринбурге охранник украл из автоцентра более семи миллионов рублей. Вскоре он написал явку с повинной и возместил 6,5 миллиона рублей.

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