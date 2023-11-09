В Екатеринбург на вертолете в тяжелом состоянии доставлена жена председателя думы

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
7 ноября вместе с мужем Виктором Ильиным Наталья попала в аварию. Трагедия произошла на трассе Серов-Североуральск. Мужчина ехал за рулем автомобиля Hyundai.
Он ехал по своей полосе. Однако 28-летний водитель Lada внезапно выехал на встречку, произошло столкновение, пишет Е1.
Спикер погиб на месте, а его жена сейчас находится в тяжелом состоянии. В Екатеринбурге ее прооперировали. Ей предстоят еще операции.
В день трагедии Виктор ехал в Екатеринбург на обучение. Он стал третьим спикером в Североуральске, скончавшимся за последние два года.
Ранее данные о гибели спикера подтвердила глава города Светлана Миронова. Она же сообщила, что все находятся в шоке после этой трагедии.