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В Екатеринбург на вертолете доставили жену погибшего в ДТП председателя думы

В Екатеринбург на вертолете в тяжелом состоянии доставлена жена председателя думы

9 ноября 2023, 08:57
Фото: 1MI

В Екатеринбург на вертолете доставили жену погибшего в ДТП председателя думы

В Екатеринбург экстренного госпитализировали на вертолете 50-летнюю Наталью. Она супруга председателя думы Североуральска, который погиб в ДТП.

7 ноября вместе с мужем Виктором Ильиным Наталья попала в аварию. Трагедия произошла на трассе Серов-Североуральск. Мужчина ехал за рулем автомобиля Hyundai.

Он ехал по своей полосе. Однако 28-летний водитель Lada внезапно выехал на встречку, произошло столкновение, пишет Е1.

Спикер погиб на месте, а его жена сейчас находится в тяжелом состоянии. В Екатеринбурге ее прооперировали. Ей предстоят еще операции.

В день трагедии Виктор ехал в Екатеринбург на обучение. Он стал третьим спикером в Североуральске, скончавшимся за последние два года.

Ранее данные о гибели спикера подтвердила глава города Светлана Миронова. Она же сообщила, что все находятся в шоке после этой трагедии.

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#Происшествия#ДТП#Госпитализация#Вертолет#Операции#18+#Екатеринбург#Авария#Дарья Сорокина#Тяжелое состояние
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