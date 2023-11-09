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Published Сегодня, 19:01

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В Екатеринбурге насильника отпустили домой, а в Тагиле у ЕВРАЗа нашли нарушения

В Екатеринбурге насильника отпустили домой, а в Тагиле у ЕВРАЗа нашли нарушения

9 ноября 2023, 19:01
Фото: Midjourney
Обвиняемый в изнасиловании 13-летней девочки отправился под домашний арест. В Челябинске женщина сама рыла себе могилу. ЕВРАЗ нарушил требования закона. А также расскажем, куда сходить в Нижнем Тагиле и правда ли, что от желания порыбачить люди сходят с ума: самое важное, что произошло 9 ноября.

В Екатеринбурге 28-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки, отправили под домашний арест. Молодому человеку может грозит до 10 лет лишения свободы. Дома он пробудет до 5 января 2024 года.

Суд отпустил домой обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки в Екатеринбурге
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Жесть из Челябинска: две девушки похитили женщину, избили ее и заставил рыть голыми руками себе могилу в лесу. А затем просто бросили и уехали. Заявление уже написано, дело возбуждено. Как выяснилось, все случилось из-за ревности. К слову, девушкам 18 лет и 23 года, а пострадавшей — 54.

Жительница Челябинской области рыла себе могилу. Причиной стала ревность
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Как выяснилось, ЕВРАЗ НТМК нарушил природоохранные законы Российской Федерации. Сотрудники Росприроднадзора во время проверки обнаружили превышения по выбросам в атмосферу, загрязнение водных объектов и другие серьезные нарушения. Администрация ЕВРАЗа уже получила предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, руководство будет привлечено к административной ответственности.

Найдено пять нарушений: Росприроднадзор провел проверку на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле
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На TagilCity.ru возвращается культобзор! Подборка ярких событий в грядущие выходные. Куда сходить и чем заняться. Все самое интересное, в чем можно найти отдых для души и впечатлений для ума.

Квартирник, поход и мастер-классы: чем заняться в выходные в Нижнем Тагиле
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Толщина льда для того, чтобы человек мог без опасения на нем стоять, должна составлять минимум 7-10 сантиметров. Но уральские рыбаки, видимо, другого мнения. 9 ноября в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом на местном водоеме была замечена группа мужчин, которые решили, что время для зимней рыбалки пришло.

«Слабоумие или отвага»: рыбаки в Горноуральском под Тагилом массово выходят на лед
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«Слабоумие или отвага»: рыбаки в Горноуральском под Тагилом массово выходят на лед
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