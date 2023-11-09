В Екатеринбурге насильника отпустили домой, а в Тагиле у ЕВРАЗа нашли нарушения

Жесть из Челябинска: две девушки похитили женщину, избили ее и заставил рыть голыми руками себе могилу в лесу. А затем просто бросили и уехали. Заявление уже написано, дело возбуждено. Как выяснилось, все случилось из-за ревности. К слову, девушкам 18 лет и 23 года, а пострадавшей — 54.