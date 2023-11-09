В Екатеринбурге насильника отпустили домой, а в Тагиле у ЕВРАЗа нашли нарушения

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Updated Сегодня, 19:03
В Екатеринбурге 28-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки, отправили под домашний арест. Молодому человеку может грозит до 10 лет лишения свободы. Дома он пробудет до 5 января 2024 года.
Жесть из Челябинска: две девушки похитили женщину, избили ее и заставил рыть голыми руками себе могилу в лесу. А затем просто бросили и уехали. Заявление уже написано, дело возбуждено. Как выяснилось, все случилось из-за ревности. К слову, девушкам 18 лет и 23 года, а пострадавшей — 54.
Как выяснилось, ЕВРАЗ НТМК нарушил природоохранные законы Российской Федерации. Сотрудники Росприроднадзора во время проверки обнаружили превышения по выбросам в атмосферу, загрязнение водных объектов и другие серьезные нарушения. Администрация ЕВРАЗа уже получила предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, руководство будет привлечено к административной ответственности.
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Толщина льда для того, чтобы человек мог без опасения на нем стоять, должна составлять минимум 7-10 сантиметров. Но уральские рыбаки, видимо, другого мнения. 9 ноября в поселке Горноуральский под Нижним Тагилом на местном водоеме была замечена группа мужчин, которые решили, что время для зимней рыбалки пришло.