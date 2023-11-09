tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Мама двоих детей загадочно потеряла память и пропала в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пропала мама двоих детей. Она загадочно потеряла память

9 ноября 2023, 11:06
Фото: "КП-Екатеринбург"

Мама двоих детей загадочно потеряла память и пропала в Екатеринбурге

Почти три месяца в Екатеринбурге разыскивается 45-летняя мама двоих детей. 15 августа Наталья Ляжкина вышла из дома и больше не возвращалась.

Женщину дома ждут муж и двое детей шести и восьми лет. По словам супруга Виктора вместе с Натальей они прожили 9 лет.

В день пропажи, по словам супруга, дома не было конфликтов. Супруга ушла отдохнуть с подругами, но домой не пришла. Муж искал ее по всему району. Подруг он не знает. Он предположил, что супруга могла уйти от него и детей, но не исключает, что что-то могло случиться. Ранее Наталья не уходила из дома. Ее телефон выключен, пишет «КП-Екатеринбург».

В конце августа мужчине стало известно, что, возможно, супруга потеряла память.

Я продолжал расспрашивать местных жителей. Одна из прохожих сказала, что знает Наталью и совсем недавно разговаривала с ней на улице. Она спросила мою жену, идет ли она домой, а Наташа ответила: «Я не помню, свое имя и где живу», — продолжает Виктор.

Знакомая, по словам мужчины, не приняла слова всерьез и не предложила помощь. После этого никто Наталью больше не видел.

В Екатеринбурге пропавшая работала в сети дискаунтеров. Коллеги также ничего не знают о местонахождении пропавшей.

Напомним, 21 октября в Екатеринбурге домой вернулась 38-летняя Анастасия Веревкина. В апреле текущего года она оставила мужа с дочерью в Омске и уехала жить на Урал. 5 мая Анастасия перестала выходить на связь, а через полгода поисков объявилась и попросила о помощи, написав смс.

84-летняя пенсионерка в синем плаще пропала в Екатеринбурге. Она нуждается в помощи
Узнать подробнее
Читайте также:
В Екатеринбурге найден мертвым пропавший двухметровый мужчинаНайдены все пропавшие возле перевала Дятлова туристы из Свердловской областиПропавший пенсионер со шрамом разыскивается в Свердловской области
#Происшествия#Розыск#Поиски#Пропавшие#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
Жительница Нижнего Тагила поделилась воспоминаниями о съемках фильма «Ненастье»
Вчера, 14:42
В Екатеринбург на вертолете в тяжелом состоянии доставлена жена председателя думы
Сегодня, 08:57
«Красный крест» в Нижнем Тагиле до 10 ноября принимает вещи для бойцов СВО
Сегодня, 08:59
В мэрию Каменского ГО нагрянули силовики с обыском
Сегодня, 09:38
Новая опасность: до каких регионов России добрался гонконгский грипп
Сегодня, 07:38
Миллиардная выручка в Европу, выбросы в Тагил: УХП зарабатывает на здоровье тагильчан
Вчера, 06:00