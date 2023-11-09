В Екатеринбурге пропала мама двоих детей. Она загадочно потеряла память

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Женщину дома ждут муж и двое детей шести и восьми лет. По словам супруга Виктора вместе с Натальей они прожили 9 лет.
В день пропажи, по словам супруга, дома не было конфликтов. Супруга ушла отдохнуть с подругами, но домой не пришла. Муж искал ее по всему району. Подруг он не знает. Он предположил, что супруга могла уйти от него и детей, но не исключает, что что-то могло случиться. Ранее Наталья не уходила из дома. Ее телефон выключен, пишет «КП-Екатеринбург».
В конце августа мужчине стало известно, что, возможно, супруга потеряла память.
Я продолжал расспрашивать местных жителей. Одна из прохожих сказала, что знает Наталью и совсем недавно разговаривала с ней на улице. Она спросила мою жену, идет ли она домой, а Наташа ответила: «Я не помню, свое имя и где живу», — продолжает Виктор.
Знакомая, по словам мужчины, не приняла слова всерьез и не предложила помощь. После этого никто Наталью больше не видел.
В Екатеринбурге пропавшая работала в сети дискаунтеров. Коллеги также ничего не знают о местонахождении пропавшей.
Напомним, 21 октября в Екатеринбурге домой вернулась 38-летняя Анастасия Веревкина. В апреле текущего года она оставила мужа с дочерью в Омске и уехала жить на Урал. 5 мая Анастасия перестала выходить на связь, а через полгода поисков объявилась и попросила о помощи, написав смс.