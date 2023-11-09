В Екатеринбурге пропала мама двоих детей. Она загадочно потеряла память

В день пропажи, по словам супруга, дома не было конфликтов. Супруга ушла отдохнуть с подругами, но домой не пришла. Муж искал ее по всему району. Подруг он не знает. Он предположил, что супруга могла уйти от него и детей, но не исключает, что что-то могло случиться. Ранее Наталья не уходила из дома. Ее телефон выключен, пишет «КП-Екатеринбург».