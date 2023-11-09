В Екатеринбурге растут цены на яйца

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Местный житель Максим поделился, что на протяжении всего лета питался домашними яйцами, потому что у его дедушки в саду были курицы, пишет Е1. А осенью решил купить десяток яиц в магазине и удивился, так как они стоят 80 рублей.
Согласно официальной статистике, в мае за десяток стоил порядка 75 рублей, летом — от 74 до 76 рублей, а с сентября цена увеличилась до 81 рубля.
По информации Свердловскстата, сейчас яйца стоят более 85 рублей, за последнюю неделю они подорожали на 2,45%. В разных супермаркетах расценки отличаются.
К примеру, в сетях «Кировский» и «Магнит» категория С1 стоит 80 рублей, в «Пятерочке» — 90, в «Верном» — 94, а в «Перекрестке» — 96 рублей. В птицефабрики отметили, что причина — сезонный фактор.
Ранее сообщалось, что в магазинах Свердловской области отмечается понижение на продукты «борщевого набора».