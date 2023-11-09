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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Яйца подорожали в магазинах Екатеринбурга

В Екатеринбурге растут цены на яйца

9 ноября 2023, 12:14
Фото: 1MI

Яйца подорожали в магазинах Екатеринбурга

Жители Екатеринбурга обратили внимание на то, что яйца на прилавках магазинов подорожали. Еще летом десяток можно было купить за 74–76 рублей, то сейчас это около 85 рублей.

Местный житель Максим поделился, что на протяжении всего лета питался домашними яйцами, потому что у его дедушки в саду были курицы, пишет Е1. А осенью решил купить десяток яиц в магазине и удивился, так как они стоят 80 рублей.

Согласно официальной статистике, в мае за десяток стоил порядка 75 рублей, летом — от 74 до 76 рублей, а с сентября цена увеличилась до 81 рубля.

По информации Свердловскстата, сейчас яйца стоят более 85 рублей, за последнюю неделю они подорожали на 2,45%. В разных супермаркетах расценки отличаются.

К примеру, в сетях «Кировский» и «Магнит» категория С1 стоит 80 рублей, в «Пятерочке» — 90, в «Верном» — 94, а в «Перекрестке» — 96 рублей. В птицефабрики отметили, что причина — сезонный фактор.

Ранее сообщалось, что в магазинах Свердловской области отмечается понижение на продукты «борщевого набора».

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#Экономика#Цены#Магазин#Питание#Яйца#Екатеринбург#Свердловскстат#Дарья Сорокина
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