В мэрию Каменского ГО нагрянули силовики с обыском

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В бухгалтерии сейчас проверяется вся документация. Как предположил очевидец, обыск может иметь связь с уголовным делом бывшего начальника округа Сергея Белоусова, пишет Ура.ру.
В сентябре 2023 года в отношении Белоусова возбудили уголовное дело по факту коррупционной деятельности, связанной с сельскохозяйственным предприятием, которое оформлено на его жену.
Экс-главе грозит до двух лет лишения свободы. В октябре 2023 года в отношении него возбудили еще одно дело — за взятку.
Напомним, в отставку Белоусов ушел в сентябре 2023 года по решению депутатов местной думы. Заявление бывший глава округа подал в августе.