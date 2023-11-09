tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

В администрации Каменского ГО проводится обыск

В мэрию Каменского ГО нагрянули силовики с обыском

9 ноября 2023, 09:38
Фото: Midjourney

В администрации Каменского ГО проводится обыск

В Каменском городском округе сотрудники правоохранительных органов пришли в мэрию и стали обыскивать помещения.

В бухгалтерии сейчас проверяется вся документация. Как предположил очевидец, обыск может иметь связь с уголовным делом бывшего начальника округа Сергея Белоусова, пишет Ура.ру.

В сентябре 2023 года в отношении Белоусова возбудили уголовное дело по факту коррупционной деятельности, связанной с сельскохозяйственным предприятием, которое оформлено на его жену.

Экс-главе грозит до двух лет лишения свободы. В октябре 2023 года в отношении него возбудили еще одно дело — за взятку.

Напомним, в отставку Белоусов ушел в сентябре 2023 года по решению депутатов местной думы. Заявление бывший глава округа подал в августе.

Мэр Каменского городского округа отправлен в отставку
Узнать подробнее
Читайте также:
Бывшему мэру Сосьвы грозит тюремный срок за халатностьДепутаты ГГО отказались рассматривать вопрос об отставке главы Дмитрия ЛетниковаЧиновнику и бизнесмену из Екатеринбурга дали 15 лет колонии на двоих за взятку
#Происшествия#Уголовное дело#Администрация#Глава#Коррупция#Обыск#Обвинение#Взятка#Отставка#Каменский городской округ#Елизавета Зиборова
Подпишитесь
Жительница Нижнего Тагила поделилась воспоминаниями о съемках фильма «Ненастье»
Вчера, 14:42
В Екатеринбург на вертолете в тяжелом состоянии доставлена жена председателя думы
Сегодня, 08:57
«Красный крест» в Нижнем Тагиле до 10 ноября принимает вещи для бойцов СВО
Сегодня, 08:59
Новая опасность: до каких регионов России добрался гонконгский грипп
Сегодня, 07:38
Миллиардная выручка в Европу, выбросы в Тагил: УХП зарабатывает на здоровье тагильчан
Вчера, 06:00