В Сбербанке сообщили о планах по поддержке малых предприятий

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Невзирая на оптимистичные показатели, банковские эксперты понимают, что в существующей ситуации с учетом поднятия ключевой ставки нужно будет бороться за прибыль. Очевидно, что ужесточение денежно-кредитной политики приведет к снижению спроса на оформление кредитов. Также будет снижаться и выгода банков от привлечения средств клиентов на депозитные счета, поскольку уже сейчас ставка достигает 15%, и Банк России не исключает ее последующего повышения.
Согласно прогнозам представителей Центробанка, в течение почти всего будущего года Российская Федерация будет пребывать в условиях высокой ключевой ставки. Банки вынуждены работать в непростой финансовой ситуации, поскольку их самые активные клиенты — представители бизнеса и ипотечники — не захотят оформлять кредитные займы по фактически заградительным ставкам. Это может стать причиной серьезных проблем для малых и средних банков. Уже есть неутешительные прогнозы, согласно которым, в течение нескольких лет Российская Федерация может потерять порядка 50% банков из числа небольших. Об этом сообщает gorod55.ru.
Но даже сторонники этого мнения не могут поспорить с тем фактом, что системообразующим банкам России не грозит разорение. Известно, что в настоящее время финансисты ведут активную работу в области пополнения клиентской базы и привлечения новых инвестиционных средств. В качестве примера ряд экспертов приводит нашумевшую акцию Сбербанка «Зеленый день». Данная программа, на днях стартовавшая в очередной раз, стала образцом эффективного маркетингового хода и меры поддержки клиентов. Сообщается, что в этом году акция продлится вдвое дольше предыдущей. Важную роль играет и тот факт, что в перечне ключевых целей программы озвучена поддержка малых и средних предприятий, серьезно пострадавших за последние несколько лет. Поддержка предпринимателям будет предоставлена в виде бесплатного бизнес-эквайринга и недорогого лизинга. Также для помощи компаниям МСП в Сбербанке разработали онлайн-платформу, которая успешно действует уже более двух лет. В условиях повышенных рисков инвестирования в ценные бумаги банком была запущена программа денежных вложений в драгоценные металлы по спецценам. Данный инструмент доступен для всех клиентов, планирующих формирование защитных активов.
Кроме того, известно, что находящиеся под санкциями российские банки научились обходить наложенные ограничения. В частности, в ВТБ можно совершать международные переводы наличными в несколько иностранных государств, минуя процедуру открытия счета.
Известно, что некоторые подсанкционные банки России планируют провести первичное размещение своих акций на бирже. В частности, о таких планах уже сообщили в Совкомбанке. В Российской Федерации это будет первое IPO эмитента, находящегося в санкционном списке.
В целом не остается сомнений, что 2023 год завершится для банков РФ спокойно. В течение следующего года банковская система страны также будет работать без сбоев и убытка. В частности, в этом ей поможет накопленный за последние месяцы ресурс.