В Сбербанке сообщили о планах по поддержке малых предприятий

Но даже сторонники этого мнения не могут поспорить с тем фактом, что системообразующим банкам России не грозит разорение. Известно, что в настоящее время финансисты ведут активную работу в области пополнения клиентской базы и привлечения новых инвестиционных средств. В качестве примера ряд экспертов приводит нашумевшую акцию Сбербанка «Зеленый день». Данная программа, на днях стартовавшая в очередной раз, стала образцом эффективного маркетингового хода и меры поддержки клиентов. Сообщается, что в этом году акция продлится вдвое дольше предыдущей. Важную роль играет и тот факт, что в перечне ключевых целей программы озвучена поддержка малых и средних предприятий, серьезно пострадавших за последние несколько лет. Поддержка предпринимателям будет предоставлена в виде бесплатного бизнес-эквайринга и недорогого лизинга. Также для помощи компаниям МСП в Сбербанке разработали онлайн-платформу, которая успешно действует уже более двух лет. В условиях повышенных рисков инвестирования в ценные бумаги банком была запущена программа денежных вложений в драгоценные металлы по спецценам. Данный инструмент доступен для всех клиентов, планирующих формирование защитных активов.