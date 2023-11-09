«Вечерние Ведомости» получили предупреждение об экстремистских материалах

Тогда протокол был составлен из-за постов в Telegram, опубликованных в феврале–марте 2022 года. При этом в документе говорится, что предупреждение может быть обжаловано в суде. Однако, если в течение года со дня вынесения предупреждения будут обнаружены новые факты, указывающие на признаки экстремизма, то деятельность СМИ будет прекращена.