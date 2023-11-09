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СМИ в Екатеринбурге получило предупреждение об экстремистских материалах

«Вечерние Ведомости» получили предупреждение об экстремистских материалах

9 ноября 2023, 04:08
Фото: 1MI

СМИ в Екатеринбурге получило предупреждение об экстремистских материалах

Учредитель екатеринбургского издания «Вечерние ведомости» Гузель Аиткулова получила предупреждение от прокуратуры о недопустимости распространения экстремистских материалов.

В нем говорится, что ранее руководство уже было оштрафовано за дискредитацию ВС РФ. Тогда наказание было назначено главному редактору Владиславу Постникову. Размер штрафа составил 195 тысяч рублей. Об этом пишет «Ъ-Урал».

Тогда протокол был составлен из-за постов в Telegram, опубликованных в феврале–марте 2022 года. При этом в документе говорится, что предупреждение может быть обжаловано в суде. Однако, если в течение года со дня вынесения предупреждения будут обнаружены новые факты, указывающие на признаки экстремизма, то деятельность СМИ будет прекращена.

По словам адвоката Георгия Краснова, такие заявления не обоснованы, так как в документе нет конкретных ссылок на материалы, которые признаны экстремистскими. Он добавил, что издание неоднократно получало штрафы за дискредитацию ВС РФ, но экстремизмом вменяемые нарушения не считаются. Адвокат также отметил, что решение прокуратуры будет оспариваться.

Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге «Вечерние ведомости» получили штраф в размере 245 тысяч рублей за дискредитацию армии. По словам того же Краснова, поводом стали посты в Telegram-канале издания. Однако, по его словам, публикации только освещали события февраля 2022 года. Но суд это не убедило.

#Нарушение#Криминал#СМИ#Предупреждение#Экстремизм#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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