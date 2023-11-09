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Стоянку и остановку транспорта запретят на Вые в Нижнем Тагиле

Водителям в Нижнем Тагиле запретили парковаться на улице Фрунзе

9 ноября 2023, 12:39
Фото: 1MI

Стоянку и остановку транспорта запретят на Вые в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле временно будут запрещены остановки и стоянки на улице Фрунзе. Ограничения введут 30 ноября 2023 года.

Ограничения введут на улице Фрунзе в районе перекрестке с улицей Черемшанская. На этом месте будут установлены специальные дорожные знаки, которые запретят водителям здесь останавливаться, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Эти знаки поставят для того, чтобы обеспечить людям видимость и проезд на перекрестке.

Напомним, 27 ноября 2023 года такие же запрещающие знаки установят на улице Ильича, а также на дорожном участке возле пешеходном перехода в сторону Восточного шоссе.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Дороги#Перекресток#Дорожные знаки#Ограничения#Елизавета Зиборова#ЦОДД#Видимость#Транспортное движение
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