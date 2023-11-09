Водителям в Нижнем Тагиле запретили парковаться на улице Фрунзе

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Ограничения введут на улице Фрунзе в районе перекрестке с улицей Черемшанская. На этом месте будут установлены специальные дорожные знаки, которые запретят водителям здесь останавливаться, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Эти знаки поставят для того, чтобы обеспечить людям видимость и проезд на перекрестке.
Напомним, 27 ноября 2023 года такие же запрещающие знаки установят на улице Ильича, а также на дорожном участке возле пешеходном перехода в сторону Восточного шоссе.