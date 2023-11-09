Житель Каменска-Уральского заплатит 50 тысяч за полет над заводом на воздушном шаре

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там отметили, что такое действие было расценено как нарушение правил использования воздушного пространства.
Инцидент случился в августе 2023 года. Пилот свободного аэростата отклонился от курса и пролетел над заводом без разрешения. В связи с этим на мужчину было заведено административное дело. Кроме штрафа свердловчанину приостановлено действие свидетельства пилота.
Напомним, у жителей Екатеринбурга скопилась задолженность по штрафам в размере 19,7 миллиона рублей. Такие итоги были озвучены по результатам рейда «Должник».