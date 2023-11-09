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Житель Каменска-Уральского получил штраф за полет на воздушном шаре

Житель Каменска-Уральского заплатит 50 тысяч за полет над заводом на воздушном шаре

9 ноября 2023, 06:05
Фото: 1MI

Житель Каменска-Уральского получил штраф за полет на воздушном шаре

Житель Каменска-Уральского Свердловской области получил штраф в размере 50 тысч рублей за полет на воздушном шаре. Дело в том, что он пролетел над заводом.

Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там отметили, что такое действие было расценено как нарушение правил использования воздушного пространства.

Инцидент случился в августе 2023 года. Пилот свободного аэростата отклонился от курса и пролетел над заводом без разрешения. В связи с этим на мужчину было заведено административное дело. Кроме штрафа свердловчанину приостановлено действие свидетельства пилота.

Напомним, у жителей Екатеринбурга скопилась задолженность по штрафам в размере 19,7 миллиона рублей. Такие итоги были озвучены по результатам рейда «Должник».

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#Экономика#Каменск-Уральский#Суд#Полет#Ирина Кирилова#Воздушный шар
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