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Две девушки заставили женщину копать себе могилу из-за ревности

Жительница Челябинской области рыла себе могилу. Причиной стала ревность

9 ноября 2023, 14:17
Фото: "Урал Мэш"

Две девушки заставили женщину копать себе могилу из-за ревности

В Челябинском поселке две девушки похитили 54-летнюю женщину, избили и заставили ее рыть себе могилу. Девушкам 18 лет и 23 года.

Разборки в Кисегаче прошли в апреле. Похитительницы связали женщину, бросили в багажник и поехали в Касли. Там ее насильно держали в квартире и избивали, а затем отвезли в лес, где приказали копать могилу, пишет «Урал Мэш».

Могилу женщина копала голыми руками. После девушки бросили ее в лесу и уехали. Позднее было возбуждено уголовное дело, которое уже рассматривается в суде.

Известно, что одна из похитительниц — девушка парня, который недавно подвез женщину до работы (она ловила попутку). После этого молодой человек рассказал, что по окончании поездки женщина приставала к нему. Девушка приревновала и разыскала предполагаемую конкурентку.

Спаслась пострадавшая благодаря тому, что вышла на обочину и попросила помощи. Приехав в отделение полиции, она написала заявление и сняла побои.

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#Происшествия#Избиение#Уголовное дело#Криминал#Челябинск#18+#Дарья Сорокина
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