Жительница Челябинской области рыла себе могилу. Причиной стала ревность

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Разборки в Кисегаче прошли в апреле. Похитительницы связали женщину, бросили в багажник и поехали в Касли. Там ее насильно держали в квартире и избивали, а затем отвезли в лес, где приказали копать могилу, пишет «Урал Мэш».
Могилу женщина копала голыми руками. После девушки бросили ее в лесу и уехали. Позднее было возбуждено уголовное дело, которое уже рассматривается в суде.
Известно, что одна из похитительниц — девушка парня, который недавно подвез женщину до работы (она ловила попутку). После этого молодой человек рассказал, что по окончании поездки женщина приставала к нему. Девушка приревновала и разыскала предполагаемую конкурентку.
Спаслась пострадавшая благодаря тому, что вышла на обочину и попросила помощи. Приехав в отделение полиции, она написала заявление и сняла побои.